Fali: «Sempre que vingui algú amb il·lusió i ganes, serà acceptat»

El migcampista evita parlar de «final» del duel de diumenge contra el Córdoba, ja que «falten molts partits»

Actualitzada 03/01/2019 a les 11:58

Si ahir va parlar Manu Barreiro, aquest dijous li ha tocat el torn a Fali. El centrecampista del Gimnàstic de Tarragona ha valorat tant la situació actual de l'equip, com el mercat d'hivern i l'imminent duel de diumenge contra el Córdoba al Nou Estadi (sis de la tarda).Fali prefereix no tractar les sortides i entrades que s'han de produir, que encara han de ser moltes. Tot i això, ha deixat ben clar que «sempre que vingui algú amb il·lusió i ganes, serà acceptat». Després de Thioune, centrecampista senegalès que va arribar fa alguns dies, ahir va aterrar a Tarragona Pipa, procedent de l'Espanyol i que jugarà al Nàstic fins a finals de temporada en qualitat de cedit. Sobre ell, Fali ha destacat que «se’l veu bon noi».El futbolista valencià ha volgut matisar que tothom està molt centrat en el partit de diumenge i no en el que passi amb la seva situació particular. «Aquí ningú està pensant en altres equips, tothom està centrat a guanyar-se un lloc per poder jugar diumenge», ha destacat, tot puntualitzant que «aquí ningú sap qui no hi serà. L’entrenador va dir que aquí estem tots junts, però ningú està apartat, tothom està implicat i tothom pot tenir la seva oportunitat diumenge. L’entrenador compta amb tots i cadascun de nosaltres i, ara, ens toca a nosaltres demostrar-li».Fali evita parlar de «final» pel que fa al duel de diumenge, com sí que ho va fer el seu company Manu Barreiro 24 hores abans. «El capi parla d’una final i jo estic amb ell, però falten molts partits. No ens hem de posar aquesta pressió, ja que el que hem de fer és fer-nos forts a casa amb la nostra afició. Durant els 90 minuts volem que ens animin i, si després volen xiular-nos, que ens xiulin», ha assegurat el jugador, tot destacant que «l’equip està treballant bé. Venim d’una setmana de festa i tenim l’oportunitat de retallar tres punts a un rival directe per la permanència».Fali confia fermament en la salvació, ja que «és un any nou i queden molts partits i, si sumem els tres punts, quedem a un partit de sortir del descens» i també creu en el seu entrenador, el qual «és molt positiu, veu el futbol d’una forma particular i, al final, et convenç».