Ernest Forgas deixa el Reus B per fitxar per l'Andorra de Gerard Piqué

Amb nou dianes, és el tercer màxim golejador del grup cinquè de Tercera Divisió

Actualitzada 03/01/2019 a les 19:04

Ernest Forgas, estrella del Reus B-Cambrils, deixa el club i inicia una nova aventura amb l’Andorra que recentment ha comprat un grup en el qual hi participa el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Aquest equip, que milita en el grup segon de Primera Catalana, vol l’ascens a Tercera Divisió el més aviat possible i, per a aconseguir-ho, ha decidit contractar al futbolista que marcava la majoria dels gols a l’entitat de la capital del Baix Camp. El de Forgas és un dels molts fitxatges que ha realitzat Piqué des de la seva arribada.Ernest Forgas, amb nou dianes en els vint partits que havia disputat amb el seu equip fins les darreres hores, només comptava amb dos futbolistes per damunt d’ell en la classificació del pitxitxi. Un era Salinas, de L’Hospitalet, amb tretze dianes i, l’altre, Arranz, del Terrassa Olímpica, amb un total de deu.El Reus B notarà molt l’absència d’un futbolista que havia aconseguit nou dels 29 gols marcats pels seus. Parlant en números rodons, gairebé una tercera part, el que significa una pèrdua més que considerable per a un equip que viu situat en cinquena posició del grup cinquè de Tercera Divisió, amb 34 punts, a dos de la promoció d’ascens a Segona B que marca el Terrassa.El conjunt reusenc està realitzant una campanya realment espectacular i, com el seu germà gran, el Reus de Segona Divisió A, està patint greus problemes econòmics. Els jugadors no cobren, l’entrenador tampoc i la resta del cos tècnic està igual. Amb això, el mèrit que està tenint aquesta esquadra encara s’incrementa.Amb la baixa de Forgas, Beto, entrenador de l’equip, haurà de buscar altres solucions per a actuar en la posició de davanter centre. Recórrer al juvenil és una de les opcions, encara que la plantilla és força extensa. A causa de la situació econòmica que està patint l’equip, no és gens descartable que es produeixin més baixes, les quals no farien una altra cosa que continuar amb la sagnia del primer equip.