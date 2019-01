Pipa i Tano Bonnín volen ajudar al Nàstic en el duel contra el Córdoba

El primer arriba cedit de l’Espanyol i, el segon, lliure del Lleida, podrien entrenar avui mateix a les ordres d’Enrique Martín

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:40

El Gimnàstic de Tarragona ha tancat dues incorporacions més de cara a aquest mercat d’hivern. A l’arribada d’Ousseynou Thioune, centrecampista provinent de l’Ittihad Tanger del Marroc, se li suma la del lateral dret de l’Espanyol Pipa i la del central del Lleida Esportiu Tano Bonnín, tal com va avançar Diari Més aquest dilluns en la seva edició digital. El primer arribarà a Tarragona en qualitat de cedit fins a finals de temporada mentre que el segon, sempre que s’acabi de signar un document que ahir encara quedava pendent, fitxarà lliure.Si a aquests tres jugadors se’ls suma Imanol García, que va arribar amb el campionat començat ocupant la fitxa del lesionat de llarga durada César Arzo, es podria parlar de quatre incorporacions al Nàstic. Però no seran les úniques. El club vol posar tota la carn a la graella i, a aquestes quatre, se li podrien sumar tres o quatre més, en forma de central, centrecampista (perfil de mitja punta), davanter i, potser, un jugador de banda. Tot el que faci falta per a continuar una temporada més a la categoria de plata del futbol espanyol.La idea és que tant Pipa com Tano Bonnín entrenin avui amb la resta de l’equip, encara que les operacions no estan tancades al cent per cent i podria endarrerir-se algun dia la seva arribada.Gonzalo Ávila Gordón, conegut futbolísticament com a Pipa, té 20 anys i és una de les grans promeses de l’Espanyol. Tot i formar part de la plantilla del primer equip, el futbolista encara no ha debutat a Primera Divisió en el campionat de Lliga. Va ser una peça clau en l’ascens del filial a la Segona Divisió B i, per aquest motiu, se li va decidir fer fitxa amb els «grans». El Nàstic ja es va interessar en ell durant el mercat d’estiu, però finalment l’operació no es va poder dur a terme.Pipa arriba per a substituir a Iván López, lesionat greument del seu genoll i que, amb tota probabilitat, finalitzarà la seva cessió amb el Nàstic i tornarà al Levante per a seguir amb la seva recuperació, ja que els granota compten amb els seus drets federatius.Tano Bonnín és un futbolista més experimentat. Amb 28 anys, ha jugat la primera part de la temporada al Lleida Esportiu, on ha disputat un total de quinze enfrontaments. És un central fort i que coneix molt bé Enrique Martín, entrenador del club tarragoní. Abans d’acabar al Lleida, Tano va militar tres temporades a l’Osasuna. Entre elles, la 2015-16, quan es va enfrontar al Nàstic en la promoció d’ascens a Segona Divisió A en un doble partit en el qual el seu Osasuna va aconseguir doblegar al rival i va acabar ascendint a Primera Divisió.Va disputar onze partits a Primera i, durant un partit contra el Real Madrid, va lesionar-se greument, durant una disputa amb Isco Alarcón, en la qual van topar genoll contra genoll. En el minut 14 es va fracturar la tíbia i el peroné. Des de llavors, la seva carrera ha anat cap avall, fins que li ha sorgit l’oportunitat de fitxar per un Nàstic que confia plenament en la seva fortalesa i seguretat al darrere.