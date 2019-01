La vida continua a Reus en el retorn de l'equip als entrenaments

Sense els sis futbolistes que van marxar en no cobrar, els de Xavi Bartolo ja preparen el duel de diumenge a Màlaga

Actualitzada 02/01/2019 a les 17:12

Olmo i Querol

El CF Reus va tornar aquest dimecres a la tarda, després d’unes vacances més llargues de l’esperat a causa del terratrèmol que ha sacsejat a l’entitat de la capital del Baix Camp en les darreres setmanes. Inicialment, estava previst que els futbolistes comencessin a entrenar dissabte, però el fet que sis jugadors hagin marxat per no cobrar (Tito Ortiz, Vitor Silva, Shaq Moore, Mikel Villanueva, Fran Carbia i Edgar Badia) i tot el que han passat la resta de futbolistes va motivar que Xavi Bartolo i el seu cos tècnic decidissin ajornar el retorn als entrenaments.Qualsevol que passés per l’annex de l’Estadi Municipal de Reus pensaria que allí no ha succeït res, que la vida segueix a Reus, ja que els futbolistes van entrenar com un dia més. I, sí, és cert que la rutina continua sobre la gespa, però ho és perquè la professionalitat del cos tècnic, dels futbolistes que han quedat, dels treballadors del club i dels jugadors del filial que ajuden és digna d’emmarcar.Un total de 23 jugadors van exercitar-se a les ordres de Bartolo per tal de preparar la cita del diumenge a La Rosaleda, on el Reus jugarà el penúltim partit de la primera volta del campionat de Lliga a partir de les vuit del vespre. D’aquests 23 futbolistes, tretze eren els que resten del primer equip, com eren Miguel Linares, Ricardo Vaz, Pol Freixanet, Mario Ortiz, Alejandro Catena, Àlex Carbonell, Juan Domínguez, Gus Ledes, Borja Herrera, Ángel Bastos, Jesús Olmo, David Querol i Karim Yoda, aquest darrer sense fitxa.Com és habitual aquesta temporada, també hi era Isaac Cuenca, que, tot i que no té fitxa federativa, ha decidit exercitar-se a Reus fins que pugui trobar un equip, ja que sembla impossible que el club que domina Joan Oliver pugui donar-li una sortida professional. A més, van completar l’entrenament nou futbolistes del filial, com van ser el porter Chechu Grana i els jugadors de camp Gonzalo, Martí, Rubén Enri, Alfred Planas, Adri Guerrero, Reina, Arnau Gaixas i Gori López. Tots ells, van entrenar al màxim, sempre tenint en compte que era la primera sessió després de molts dies, concretament després del darrer partit de l’any, i també recordant la greu situació que estan travessant tots els que van estar presents a la sessió.Dos dels futbolistes que van saltar a la gespa saben que poden deixar de vestir la samarreta roig-i-negra ben aviat. Es tracta de Jesús Olmo i de David Querol, que quedarien lliures el dia 8 de gener si el club no els paga les nòmines pendents, corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre. Ara bé, hi ha una circumstància que tampoc s’ha de deixar de banda, i és que el mes de desembre ja ha finalitzat i que, d’aquesta manera, a principis de gener tothom hauria de cobrar el darrer mes del 2018. Els futbolistes desprenen de tot menys optimisme en aquest sentit i, tot i que continuaran entrenant, saben que la seva paciència té un límit.