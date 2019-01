El Reus pot quedar completament en quadre el pròxim 8 de gener

El capità Jesús Olmo i David Querol es van acollir al procés abreujat la setmana passada

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:30

Més possibles fugues

Durant els darrers dies el CF Reus Deportiu ha vist com la seva situació, ja precària d’inici, empitjorava encara més amb el compliment del termini per a pagar els salaris pendents a la segona tanda de jugadors que van denunciar el club per mitjà del procés abreujat. El passat divendres, la Comissió Paritària de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i la Lliga, va fer oficial que el club roig-i-negre no havia realitzat els pagaments, i Mikel Villanueva, Shaq Moore, i jugadors tan emblemàtics per al Reus com Edgar Badia, Fran Carbia i Vitor Silva, deixaven d’estar vinculats al club reusenc, ja que es feia efectiva la rescissió dels seus contractes.D’aquests, el nord-americà Shaq Moore i el central Mikel Villanueva, ja han tornat amb els seus clubs d’origen, el Llevant i el Málaga respectivament. Aquests cinc futbolistes es van afegir a la marxa de Tito Ortiz, que va ser l’únic jugador de la primera tanda de denunciants, que no va rebre l’ingrés i va quedar lliure el passat 20 de desembre.Encara queden dos futbolistes roig-i-negres a qui el club no ha pagat les nòmines pendents; es tracta de Jesús Olmo i de David Querol, que van decidir acollir-se al procés abreujat de demanda la setmana passada, i que si no reben els diners dels tres salaris pendents abans del 8 de gener, també quedaran lliures i podran abandonar el club reusenc.Així doncs, en poc menys d’una setmana, el CF Reus Deportiu pot quedar amb només onze jugadors de la primera plantilla, i d’aquestes, només deu serien efectius, ja que entre els homes que sí que van cobrar els sous pendents hi ha Karim Yoda, que no està inscrit.Pol Freixanet, Ángel Bastos, Alejandro Catena, Borja Herrera, Àlex Carbonell, Gus Ledes, Mario Ortiz, Juan Domínguez, Ricardo Vaz i Miguel Linares serien els únics efectius del primer equip de qui disposaria el CF Reus Deportiu per intentar disputar la competició de Segona Divisió A per al que queda de temporada, tenint en compte que la Lliga exigeix que els equips tinguin sobre la gespa, en tot moment, com a mínim set futbolistes del primer equip. Una exigència que complica molt les coses a un equip que ja es trobava en una situació límit, en la penúltima posició de la classificació i amb només disset punts.A més, cal tenir en compte que la resta de treballadors del club, entre ells el cos tècnic i els jugadors del filial roig-i-negre, tampoc han cobrat les darreres tres nòmines, i aquesta situació podria provocar que hi hagués fugues, no només entres els futbolistes professionals que han quedat lliures, sinó també entre la resta de personal.Joan Oliver va mencionar en la roda de premsa que va oferir el passat dissabte per donar explicacions després de la marxa de Villanueva, Moore, Silva, Badia i Carbia, que el fet que aquests jugadors ja no formessin part de la plantilla roig-i-negra, obria la porta a poder inscriure alguns jugadors del Reus B amb el primer equip, però la situació econòmica insostenible en què es troba el club ara mateix, no deixa gaire marge per a l’esperança de cap mena.