Marta Galimany segueix sent la reina de la Cursa dels Nassos

L’atleta vallenca va guanyar la prova per tercer any consecutiu, amb la samarreta del Barça

Actualitzada 01/01/2019 a les 18:30

Una de les grans tradicions a territori català és tancar l’any amb la Cursa dels Nassos, la que posa punt final a un any atlètic competitiu. Grans esportistes hi prenen part i la prova assoleix un nivell força alt, tot i l’elevadíssima participació, ja que hi pren part gent de totes les preparacions. Ara bé, el que també s’està convertint en una tradició és que Marta Galimany es proclami vencedora d’aquesta cursa, a la Ciutat Comtal.Més de 10.000 persones van prendre part a la Fisiocrem Cursa dels Nassos, de deu quilòmetres de recorregut, amb recorregut a Barcelona. El nivell va ser tan elevat que, per primera vegada a la seva història, fins a catorze corredors van completar el recorregut en menys de mitja hora i que més de 960 persones ho van fer en un temps inferior als 40 minuts.Entre tots aquests, va brillar la vallenca Marta Galimany, que alçava el seu tercer títol seguit després d’una cursa espectacular i de finalitzar el recorregut en 33’48. Van seguir a l’atleta del Futbol Club Barcelona Míriam Ortiz (34’14) i Montse Mas (34’26).Pel que fa a la categoria masculina, Artur Bossy, també del Barça, va ser el més ràpid a creuar la línia de meta, amb un temps de 28’47. Segon va ser Abdessamad Oukhelfen (28’51) i, en tercera posició, va arribar el també marroquí Ibrahim Ezzaydouni, amb idèntic temps que el segon.