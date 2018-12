Pipa i Tano reforcen el Nàstic

Els nous jugadors haurien de començar a entrenar el proper dia 2 de gener

Actualitzada 31/12/2018 a les 13:46

El Nàstic ha fitxat a dos nous jugadors per al primer equip, Pipa i Tano, segons ha pogut saber Diari Més. El primer és Gonzalo Ávila Gordón, més conegut com Pipa, arriba cedit del RCD Espanyol. El lateral dret ja interessava al club durant el mercat d'estiu i arriba en qualitat de cedit. Pipa cobrirà la baixa d'Iván López, el qual està lesionat fins a final de temporada després de trencar-se el genoll.La segona incorporació és el central mallorquí Cayetano Tano Bonnín Vásquez provinent del Club Lleida Esportiu, el qual arribaria com a propietat. El seu fitxatge segons ha pogut saber Diari Més ha estat una petició expressa de la direcció esportiva grana.Ambdós jugadors haurien de començar a entrenar amb la resta de plantilla el proper dia 2 de gener en una doble sessió. De cara al final del mercat d'hivern s'espera que el club incorpori entre tres i quatre fitxatges més.