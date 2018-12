L'equip tornarà a la feina sense saber quin futur espera al Reus

Els entrenaments previstos per ahir i dissabte es van haver de susprendre per les darreres notícies

Finalment, i després d’un cap de setmana marcat per inestabilitat i les males notícies, els integrants que encara queden de la primera plantilla roig-i-negra tornaran a la feina a les ordres de Xavi Bartolo el pròxim dia 2 de gener a la tarda.Durant els darrers dies, l’actualitat es va menjar el que hauria d’haver estat el retorn als entrenaments de l’equip roig-i-negre. Divendres, la Comissió Paritària de la Lliga i l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), anunciava que els futbolistes que el passat 20 de desembre havien presentat denúncia contra la Societat Anònima Esportiva (SAE) del CF Reus Deportiu per impagament dels darrers tres salaris, a través del procés abreujat, no havien cobrat els diners que se’ls devien, i que, per tant, els cinc que s’havien acollit a la rescissió del seu contracte amb l’entitat roig-i-negra, eren lliures de marxar.D’entre aquests cinc futbolistes, un d’ells ja ha retornat al club que l’havia cedit al Reus, es tracta del veneçolà Mikel Villanueva, que segons va anunciar el Málaga, s’ha tornat a incorporar al club blanc i blau després que el seu contracte amb l’entitat roig-i-negra hagi quedat resolt.El futur del CF Reus és incert i la compareixença del màxim accionista del club, Joan Oliver, aquest dissabte per donar explicacions després de la marxa dels cinc futbolistes afectats, no va servir per calmar els ànims de l’entorn del club roig-i-negre, sinó més aviat el contrari.Oliver, que va ser rebut a les instal·lacions del club, per un grup de seguidors reusencs que el van escridassar, va explicar que, de moment, la venda del club no està tancada i que, en aquests moments, l’operació és més complicada del que hauria pogut ser a l’estiu, quan va començar a buscar inversors.L’ara propietari de l’entitat reusenca, va aprofitar la roda de premsa per carregar part de la culpa de la situació crítica del club sobre els jugadors, ja que, segons va afirmar, el fet que els futbolistes denunciessin el Reus per impagaments va «agreujar la situació».Els aficionats roig-i-negres ja fa temps que culpen Joan Oliver per haver deixat el CF Reus en una situació límit, i a banda dels crits i les pintades contra el mandatari del club, aquesta animadversió s’ha traduït en altres accions de protesta per la gestió del club, com ara la campanya Salvem el CF Reus Deportiu a Change.org, que acumula més de 300 signants i que demana a l’Ajuntament de Reus que declari Joan Oliver persona non grata a la ciutat per la falta «de diligència i sensibilitat».