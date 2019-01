Fran Carbia fitxa pel Dinamo Tbilisi

Xisco Muñoz n’és el director esportiu i ha insistit molt en la seva contractació

Fran Carbia ja és història al CF Reus. Un dels jugadors més estimats de les darreres temporades i que més ha donat al club va veure’s obligat a marxar després de denunciar al club per no haver-li pagat les nòmines de setembre, octubre i novembre del 2018.El davanter format a la pedrera del Nàstic ja té destinació, i és el Dinamo Tbilisi, de la màxima categoria georgiana.Aquest és un club històric al país i també una entitat força coneguda arreu d’Europa. Té 93 anys d’història i el seu director esportiu és Xisco Muñoz que, entre d’altres, va ser jugador, segon entrenador i membre de la direcció esportiva de l’equip veí, el Nàstic. Un Nàstic que, per cert, també va sondejar la contractació de Carbia després de quedar lliure.El davanter, de 26 anys, va disputar un total de 154 partits de Lliga repartits en les darreres cinc temporades i mitja, quan ha militat al Reus. Va assolir l’ascens a Segona A i gairebé sempre ha estat un fixe per a tots els entrenadors.