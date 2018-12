El Nàstic és qui marca menys a fora

Els grana són el segon equip que més gols encaixa de la categoria, i els qui menys dianes fan a domicili

A casa, tampoc

Els homes d’Enrique Martín van tornar a la feina dissabte i ahir també es van entrenar a les instal·lacions grana, i ho tornen a fer avui a dos quarts de deu del matí, per preparar el partit contra el Córdoba que jugaran el dia de Reis, 6 de gener, a les sis de la tarda al Nou Estadi.Al Nàstic de Tarragona li tocarà posar-se les piles des del primer moment del nou any per intentar lluitar per la salvació, i és que cada cop més, les condicions que s’han de complir perquè l’equip tarragoní segueixi a la Segona Divisió A la temporada que ve són més complicades d’aconseguir.Un dels aspectes que haurà de millorar l’equip dirigit per Enrique Martín en el retorn a la competició després de les vacances de Nadal seran els resultats fora de casa, tot i que el primer partit de l’any al Nàstic li toqui jugar-lo a Tarragona, davant d’una afició que cada cop està menys disposada a acceptar excuses pels mals resultats que ha estat protagonitzant l’equip des de l’inici de la temporada.El Nàstic és l’equip que menys gols ha marcat fora de casa aquesta temporada, amb només tres dianes, dues de les quals va marcar Luís Suárez, que només n’ha anotat un més aquest curs. Els grana només han guanyat un partit a domicili, fa dues setmanes al camp de l’Extremadura (0-1), i han sumat dos punts més lluny del Nou Estadi, amb dos empats, un al Municipal de Reus (1-1), i un altre davant del Cádiz (1-1), mentre que en la resta de partits disputats a domicili, els grana han encaixat set derrotes, en les quals gairebé sempre han rebut més d’un gol, i no n’han marcat cap.Amb aquestes xifres a domicili, no sorprèn que el Gimnàstic sigui el segon equip més golejat de la categoria amb 33 gols, només per darrere del Córdoba, que n’ha rebut 35.Però els mals resultats del Nàstic no són només cosa dels partits a domicili, ja que al Nou Estadi, les xifres aconseguides pels grana durant aquesta temporada, tampoc han estat especialment bones.L’equip tarragoní només ha sumat tres punts més a casa que a fora, ja que en lloc d’una sola victòria, els homes d’Enrique Martín n’han aconseguit dues al Nou Estadi de Tarragona, davant l’Osasuna (1-0) i l’Oviedo (2-1). Però la xifra d’empats és la mateixa que a domicili, dos, contra el Tenerife (1-1) i l’Almería (2-2).Diumenge arrenca de nou la competició de la Segona Divisió A, i als grana els toca començar a sumar per sortit de la cua de la classificació, on es troben des de fa mesos amb només 13 punts. Per fer-ho, cal que els homes d’Enrique Martín comencin a marcar més, i sobretot, a encaixar menys.