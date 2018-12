Un nou format per a la Copa del Rei

El president de la RFEF vol les rondes a partit únic fins a quarts de final i una fase última com Final Four

Actualitzada 30/12/2018 a les 11:39

El president de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, vol seguir revolucionant el futbol espanyol i ara se centra en la Copa del Rei. El màxim dirigent del futbol espanyol vol que aquest campionat es jugui a partit únic fins als quarts de final, a partir d’aquí una Final Four que se celebrarà com a tancament de la temporada en una ciutat amb al menys dos camps de Primera, com Barcelona, Madrid, Sevilla o València.Rubiales proposarà aquest nou format de Copa a l’Assemblea del Futbol quan acabi l’actual temporada, un canvi que no serà fàcil d’assolir. El pas més complicat serà convèncer als clubs de Primera Divisió per a que acceptin jugar a partit únic al camp de l’equip d’inferior categoria i concentrar als quatre semifinalistes i a les seves respectives aficions en una sola ciutat quan es disputi la Final Four.