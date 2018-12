El Bernabé més solidari

El porter respon a un missatge del germà d’un aficionat grana que pateix leucèmia

Actualitzada 30/12/2018 a les 19:35

Hola @bernabe_bm_25 , podrias darle una sorpresa a mi hermano pequeño con leucemia haciendole un video mandandole tu apoyo? Ya esta casi acabando pero le vendria muy bieen. Se llama Daniel y es socio del Nastic. Un entreno de estos os vendremos a ver❤️ pic.twitter.com/ge9LTCEwcs — Arnauixon19 (@Arna_2203) 29 de desembre de 2018

Els futbolistes són idolatrats constantment pels aficionats d’aquell club però sovint aquests no tenen el tacte necessari amb aquesta afició. Aquest no ha estat el cas de Bernabé Barragán, el porter del Nàstic, que ha respost a un missatge a través de les xarxes socials on un aficionat li demanava un vídeo de recolzament pel seu germà, soci del Nàstic i que pateix leucèmia.«Podries donar-li una sorpresa al meu germà petit amb leucèmia fent-li un vídeo donant-li el teu recolzament?», escriu Arnau al seu compte de Twitter. Bernabé que ha vist el missatge no ha dubtat en respondre a través d’aquesta xarxa social. «Ets un gran germà Arnau, la lluita del Daniel també és la nostra, molta força i ànims per a vosaltres», li ha respost el porter grana que respecte al vídeo afegeix «ja ho parlarem per privat». Un petit acte solidari que de ben segur ha fet feliç als dos nois.