Joan Oliver: «La denúncia dels jugadors ha agreujat la situació»

El dirigent roig-i-negre ha repassat el mal moment econòmic que travessa el club

Actualitzada 29/12/2018 a les 14:38

El màxim accionista del Reus, Joan Oliver, ha arribat a l’Estadi escridassat per un grup d’aficionats que no aguanten més la situació per la qual està passant el CF Reus Deportiu. Oliver ha repassat amb la premsa tots els fets que han portat al club roig-i-negre fins al precipici, tot i que la continuïtat del club està garantida, tal i com apunta el màxim accionista del club.Joan Oliver ha expressat que entén la decisió dels jugadors però critica que això ha «agreujat la situació». «Sis jugadors van fer una demanda que no procedia per motius tècnics. A partir d’aquí, els dos objectius que tinc per al club es compliquen molt», explica Olivé, que detalla: «el primer d’ells és la venda del club, que encara tenim negociacions obertes; i el segon és aconseguir la permanència a Segona Divisió». Oliver ha argumentat que l’oferta de la lliga (que pagava els salaris als jugadors) era «molt més positiva» que no pas continuar amb les denúncies que ens han portat fins aquí. El màxim dirigent roig-i-negre ha volgut remarcar que, tot i que la cara visible del club són els jugadors del primer equip, hi ha molta més gent que està patint aquesta situació, prop de 200 treballadors del club.«El cop d’ahir és molt dur», continua Oliver, fent referència a la desvinculació de fins a cinc jugadors roig-i-negres que deixen molt tocada la plantilla, en quant a efectius. Malgrat tot, Oliver afirma que «la continuïtat de l’equip a la lliga està garantida, a diferència de fa 20 dies quan el Reus va estar a punt de disputar l’últim partit de la seva història». L’accionista, recorda que necessiten tenir sobre el terreny de joc un total de 7 jugadors del primer equip, és per això que defensa que poden seguir competint. Oliver remarcar que el seu desig i la seva obligació són vendre el club per a solucionar aquests problemes. El dirigent no s’ha cansat de repetir que encara té moltes negociacions obertes tot i que la situació que està vivint no ajuda. Oliver afirma que els pagaments que van realitzar als jugadors van ser possibles gràcies a fons personals, tant d'ell com d'altres persones properes al màxim accionista roig-i-negre.«Estic intentant vendre el club des de l’agost. Com podeu entendre, era molt més favorable que es produís una venda a l’estiu que no pas ara amb tots els problemes que estem arrossegant», detalla Oliver i argumenta que «el club té un deute de 5,2 milions d’euros, això és el mínim que demanem a l’inversor que es vulgui fer càrrec del club, a partir d’aquí podem negociar». Oliver té més del 90% de les accions del club del Baix Camp però assegura que si cal, regalarà aquestes accions, remarcant que l’important és que qui compri el club es faci càrrec del deute.Preguntat sobre sí la compra del club xinès té quelcom a veure amb la mala situació econòmica que travessa el Reus, Oliver ha assegurat que han rebut més diners dels què han posat. «Aquest club xinès es va comprometre ha anar invertint més diners en el Reus, el problema va arribar quan el govern xinès va aprovar una llei que impedia a empresaris del país fer inversions amb clubs estrangers», remarca Oliver, i afegeix «el meu error va ser no veure com ens afectaria això».Joan Oliver ha explicat que els jugadors que queden al Reus tenen els drets i deures de qualsevol treballador, per tant, si volen sortir del club en aquest mercat hauran de portar una oferta beneficiaria per l’entitat roig-i-negre que, abans de vendre qualsevol jugador, s’assegurarà si pot substituir el seu lloc amb un nou fitxatge. El màxim accionista també ha relatat que podran omplir quatre fitxes que han quedat buides amb jugadors d’un equip depenent, és a dir, del Reus B Cambrils, per tant, fins a quatre jugadors del filial podrien passar a tenir fitxa del primer equip aquest hivern. Oliver ha volgut acabar la roda de premsa assegurant que lluitarà fins al final per a revertir la situació del club i que espera que l’afició també ho faci.