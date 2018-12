Renovació general a l'equip grana

El Nàstic es planteja donar sortida a diversos jugadors i incorporar-ne de nous durant el mercat d’hivern

Actualitzada 28/12/2018 a les 09:55

La llista d’incorporacions

El primer equip del Nàstic torna a la feina demà després de les vacances de Nadal, i part dels jugadors ho fan amb la incertesa de saber si continuaran vestint la samarreta grana després del mercat de fitxatges d’hivern, que s’obre de l’1 al 31 de gener.El rendiment de l’equip durant el primer trimestre de la temporada 2018-19 no ha estat l’esperat i en la seva arribada, l’entrenador Enrique Martín ja va avisar que tenia intenció de reforçar l’equip amb nous fitxatges que poguessin complir amb les seves exigències, i per poder realitzar les incorporacions que reclama el tècnic navarrès, i que ja han començat, el club haurà de prescindir d’alguns membres de la plantilla grana.De moment, els jugadors que podrien abandonar el club grana són els centrals Josua Mejías i Cadamuro, el primer va arribar cedit del Leganés i el Nàstic podria avançar el seu retorn, i el segon no ha mostrat el rendiment esperat i no compta per a l’entrenador navarrès. Si finalment, com va anunciar el Deportivo fa uns dies, el club gallec fes servir la clàusula del contracte de cessió per reclamar el retorn d’Albentosa, el Nàstic hauria d’afegir un central a la llista de posicions que ha d’omplir al mercat d’hivern.Els laterals Iván López i Pol Valentín també poden abandonar l’equip tarragoní, el primer tornaria al Llevant, i el segon, marxaria cedit al Lleida o als filials de l’Espanyol o el Villarreal per guanyar minuts i experiència esportiva.El migcampista Ramiro Guerra tornarà, de forma gairebé segura, al Villarreal, d’on va arribar cedit aquest estiu, després que el Nàstic no hagi pogut veure el seu rendiment a causa de les lesions, que l’han mantingut apartat del terreny de joc gairebé tot el que portem de temporada. L’altre migcampista que pot tornar a l’equip que el va cedir, el Málaga, per mitjà d’una clàusula del seu contracte, és Ignacio Abeledo, que no compta per a l’entrenador grana de cara a la resta de la temporada.Tampoc compten per a Enrique Martín els davanters Tete Morente, Omar Perdomo i Dumitru, per als quals el Nàstic de Tarragona estaria buscant una sortida durant aquest mercat d’hivern.El club tarragoní té com a objectiu incorporar, a banda dels jugadors que ja s’han sumat a la disciplina del club; els migcampistes Imanol García i Osseynou Thioune, un central, un mitja punta, un lateral i un davanter, posicions que podrien experimentar una renovació completa, si les noves arribades generen el rendiment que l’entrenador, Enrique Martín, exigia des de la seva incorporació al club grana. A més, si el Nàstic troba més d’un davanter que li faci el pes, també podria acabar sortint de l’equip el nigerià Uche.Un dels centrals que podria sumar-se a les noves incorporacions podria ser el suec Ronald Mukiibi, que va ser a Tarragona fa unes setmanes.