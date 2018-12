La Comissió d'AFE i Lliga decideix avui el futur dels jugadors que no han cobrat

El CF Reus tenia fins la nit passada per fer efectiu el pagament dels salaris pendents als set futbolistes que van denunciar la setmana passada

Actualitzada 27/12/2018 a les 21:16

Cobrarien a final de temporada

Mesura provisional

La plantilla del CF Reus Deportiu es troba de vacances fins demà, quan l’equip hauria de tornar a la rutina després de la pausa nadalenca, però el club roig-i-negre continua immers en la incertesa i demà, set futbolistes poden no presentar-se a l’entrenament. Es tracta dels jugadors que dijous passat anunciaven en un comunicat que s’acollien al procés abreujat per denunciar el club reusenc per impagament dels salaris dels darrers tres mesos.Jesús Olmo, Edgar Badia, Shaq Moore, Fran Carbia, Vitor Silva, Mikel Villanueva i David Querol són els futbolistes que van seguir els passos dels companys que ja es van acollir a aquesta modalitat de demanda en primer moment. El conveni col·lectiu dels futbolistes professionals només permetia iniciar el tràmit a dotze membres de la plantilla, i com que dels dotze que ja ho havien fet, onze van cobrar el que tenien pendents, i només en el cas de Tito Ortiz es va resoldre la demanda per impagament i va quedar lliure, els seus companys van poder tramitar la denúncia per la via ràpida.Amb aquest sistema, el termini per a fer el pagament de les nòmines corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre s’esgotava aquesta nit passada. Segons van explicar fonts de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) a aquest mitjà, avui a la tarda, i com requereix el procediment, la Comissió Paritària de la Lliga i l’AFE es reuneix aquesta tarda per analitzar la situació, i si, efectivament, comprova que els jugadors no han rebut els diners que el club roig-i-negre els deu, prendrà la decisió d’alliberar-los dels contractes que tenen amb el CF Reus, i quedaran lliures per fitxar per qualsevol altre club durant el mercat d’hivern.Segons l’AFE, si finalment el club no paga els tres salaris pendents als futbolistes que van presentar la demanda, els set jugadors rebrien els diners a final de temporada, ja que amb el procés de demanda queden emparats pel fons de la Lliga segons conveni col·lectiu.El club roig-i-negre no es va pronunciar ahir sobre la notícia de l’esgotament del termini per fer efectius els pagaments, ben al contrari de com es va desenvolupar el procés amb els primers jugadors denunciants, quan el club va anunciar amb un comunicat oficial, hores abans del que podia haver estat l’últim partit de l’equip reusenc a la Segona Divisió A, que procedia a ingressar l’import dels salaris pendents als jugadors.Una mesura, que veient com ha evolucionat la situació, sembla que fos només per guanyar una mica més de temps, i per evitar la dissolució immediata de l’equip de la capital del Baix Camp per falta d’efectius.