Cinc jugadors del Reus que no han cobrat queden lliures

Querol va denunciar ahir i espera la resolució de la Comissió, que es pronunciarà el 8 de gener

Actualitzada 28/12/2018 a les 13:28

AFE i Lliga decideixen avui si els jugadors del CF Reus queden lliures La plantilla del CF Reus Deportiu es troba de vacances fins demà, quan l'equip hauria de tornar a la rutina després de la pausa nadalenca, però el club roig-i-negre continua immers en la incertesa i demà, set futbolistes poden no presentar-se a l'entrenament. Es tracta dels jugad...

Cinc dels sis jugadors del CF Reus que no han cobrat i han denunciat al club roig-i-negre per impagament de salaris els darrers tres mesos ja no tenen contracte i han quedat lliures. Així ho han decidit la Comissió Paritària de LaLiga i l'AFE en una reunió que han mantingut aquest matí i en la qual han determinat que els futbolistes no han rebut l’ingrés de les nòmines que tenien pendents. Els jugadors en qüestió són Edgar Badia, Shaq Moore, Fran Carbia, Vitor Silva i Mikel Villanueva.Per altra banda, Jesús Olmo va denunciar ahir al club reusenc per impagament dels salaris dels darrers tres mesos. Així doncs, el jugador encara haurà d'esperar la decissió de la Comissió Paritària de la Liga, que haurà de resoldre el seu cas el 8 de gener. Pel que fa a David Querol, finalment no ha denunciat al club roig-i-negre i, per tant, s'hi queda.El termini per a fer el pagament de les nòmines corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre s’esgotava aquesta nit passada. La Comissió Paritària de la Lliga i l’AFE, en comprovar que els cinc jugadors denunciants no han rebut els diners que el club reusenc els deu, han decidit alliberar-los dels seus contractes.