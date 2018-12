Només un gol grana en l'últim mes

El Nàstic xuta molt poc a porteria i marca encara menys, dades preocupants de cara a la salvació

Actualitzada 26/12/2018 a les 19:20

Les xifres no estan de costat del Nàstic de Tarragona aquesta temporada, l'equip grana acabarà l'any a la cua de la classificació de la Segona Divisió A amb només tretze punts quan només queden dues jornades de la primera volta de la Lliga. Amb aquesta situació, els homes d'Enrique Martín necessiten reaccionar com més aviat millor i començar a sumar els punts de tres en tres si es planteja seguir al futbol professional la setmana que ve.Però per sumar punts fan falta gols, i el Nàstic només ha marcat una diana aquest mes de desembre, i sis des que Enrique Martín es va convertir en l'entrenador del primer equip grana. Pel que fa als xuts a porteria els números tampoc són massa esperançadors, i és que en els partits que ha disputat l'equip aquest mes; tres fora de casa, a Sòria, Extremadura i Mallorca, i un al Nou Estadi, només ha fet vuit xuts a porteria, i en una ocasió, precisament en la dura derrota que van encaixar els tarragonins contra el Numancia (3-0), els grana no van arribar a xutar ni una sola vegada a la porteria contrària en tot el partit.Pel que fa als xuts desviats de la porteria rival, tampoc la xifra és especialment afalagadora per al Gimnàstic, ja que durant aquest desembre n'han protagonitzat tretze.L'equip grana necessita, doncs, reforçar el seu atac de cara a l'any que ve si volen seguir somniant en la salvació aquesta temporada. Ara que està a punt d'obrir el període d'inscripcions del mercat d'hivern, el club tarragoní pretén incorporar diversos jugadors per reforçar l'equip en tots els fronts, per aquest motiu, el Nàstic de Tarragona també està interessat per incorporar un davanter que millori les xifres ofensives de l'equip grana de cara a l'any que ve.L'entrenador del Nàstic, Enrique Martín, va protagonitzar un vídeo de felicitació de les festes de Nadal dirigit als socis i seguidors de l'equip tarragoní, en què expressava la necessitat dels jugadors grana de rebre el suport de la seva afició per poder superar la complicada situació en la qual es troba. Martín puntualitzava que el Nàstic necessita «tot el suport» dels seus seguidors per poder assolir el seu objectiu de ser «entre els 40 principals», una fita a aconseguir «entre tots».Després de les vacances de Nadal, els jugadors del primer equip del Nàstic tornaran a la feina aquest dissabte a les ordres d'Enrique Martín, que encara no ha decidit si la primera sessió després de festes serà de matí o de tarda.