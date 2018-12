El 'Torneig de Nadal DOW' arriba a la seva XXII edició

Hi han participat prop de dos-cents futbolistes

Com cada anys s'ha celebrat a les instal·lacions de La Pobla de Mafumet el 'Torneig de Nadal DOW’, es tracta de la seva XXII edició. Hi han participat prop de dos-cents futbolistes en les categories baby, prebenjamí, benjamí i aleví.Durant el torneig, també ha tingut lloc la campanya ‘La teva joguina els farà somriure’ que serveix per demostrar que l’esport rei i la solidaritat són sinònims, i que ha aconseguit recollir joguines que s’entregaran a la planta de pediatria de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.Els equips participants han estat: La Floresta, Sant Pere i Sant Pau, Nàstic, Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona i el CF Pobla de Mafumet. A més a més els equips han pogut disfrutar d’una sessió de futbol ‘freestyle’ a càrrec de José Ferreras, que ha fet les delícies dels assistents.L’entrega de trofeus de la XXII edició del ‘Torneig de Nadal de futbol base DOW’ ha comptat amb la presència del Sr. Josep Boronat, Public Affairs & General Services de DOW a Tarragona; acompanyat de la Sra. Ana Aceituno, Sr. Josep Dalmau, Sr. Llorenç Serrahima, Sr. Juan Aliaga, Sr. Martí Miravete, Sr. Iban Ferré, tots regidors de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet; de la Sra. Estefanía Serrano, presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès; del Sr. Francesc Ferrer, vicepresident institucional del Consell Esportiu del Tarragonès; del Sr. Josep Vives, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol (FCF); del Sr. Rafael Pinedo, sotsdelegat de la FCF a Tarragona; del Sr. Fernando García, directiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Tarragona; del Sr. Ivàn Carrasco, president del CF Pobla de Mafumet, dels directius del CF Pobla de Mafumet Sr. Lluís Tatay i Sr. Josep Casas, de l’alcalde de Perafort i Puigdelfí Sr. Martí Pla i de Jordi Gornals, directiu del futbol base del Gimnàstic de Tarragona.