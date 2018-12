David Querol: un retorn brillant després d'estar a punt de deixar-ho

El davanter reusenc ha estat una peça clau a l'atac del Reus des de la tornada al terreny de joc

David Querol ha protagonitzat un retorn brillant després de més de vuit mesos de baixa, i d'haver-se plantejat no tornar a jugar a futbol a causa de la lesió a la càpsula articular del genoll, que l'afectava al cartílag i que el va mantenir apartat del terreny de joc.Fa un mes, el davanter reusenc va començar a treballar amb el grup a les ordres de Xavi Bartolo, i en el primer partit que el CF Reus va disputar aquest mes de desembre, a casa contra el Mallorca, David Querol va tornar a vestir la samarreta roig-i-negre sobre la gespa durant una estona quan va entrar per substituir a Fran Carbia.Durant les següents setmanes, el reusenc va seguir agafant protagonisme. En el següent partit que va disputar CF Reus Deportiu al camp de l'Alcorcón, en què els roig-i-negres van aconseguir una victòria gairebé miraculosa (0-1), David Querol va sortir d'inici i es va deixar veure amb molta gana a l'atac, generant ocasions i convertint-se en la parella ideal per a l'altre davanter roig-i-negre, Miguel Linares, que fins llavors s'havia vist molt sol a l'atac reusenc.Durant aquell partit, una entrada d'Esteban Burgos a Querol va donar un ensurt als espectadors, quan van veure el davanter reusenc altre cop coix. Però va resultar ser només un cop, i tot i que l'impacte el va obligar a abandonar el terreny de joc al minut 55, no va tenir més conseqüències per al jugador, que de seguida va poder tornar a la feina amb el primer equip roig-i-negre.El mateix Querol va comentar després del seu primer partit d'aquesta temporada, que la lesió al genoll li segueix provocant dolor, però que les ganes de tornar a jugar podien més que el mal que sentia.L'entrenador roig-i-negre, Xavi Bartolo, li ha donat un lloc fix a la davantera del Reus en els dos darrers partits.David Querol ha disputat sencers els dos darrers partits del conjunt reusenc d'enguany, dos enfrontaments seguits a l'Estadi Municipal que van estar marcats per la situació dramàtica que encara travessa el club reusenc, i que van empènyer els seguidors a omplir les grades de camp, fet que els va permetre veure en primera persona el retorn brillant de David Querol.Tant en el partit contra el Córdoba (1-1) de la jornada divuit, com en el partit contra l'Osasuna de diumenge passat, en què el Reus va acabar perdent injustament per la mínima (0-1), el davanter David Querol va ser un dels protagonistes a l'atac, generant diverses ocasions de perill a la porteria contrària.Així doncs, el retorn de David Querol ha significat per als homes de Xavi Bartolo una arribada d'aire fresc a l'ofensiva roig-i-negra, que ha permès al Reus mostrar-se més agressiu sobre el terreny de joc.Els homes de Xavi Bartolo tornaran a la feina aquest dissabte després de diversos dies de descans per les vacances de Nadal, però ho faran encara amb la incertesa sobre el futur de l'entitat roig-i-negra.La situació del club roig-i-negre segueix sent incerta, ja que de moment, alguns jugadors de la primera plantilla roig-i-negra,els futbolistes del filial, l'equip tècnic i els treballadors del Reus segueixen sense haver cobrat els salaris endarrerits, fet que segueix posant en dubte la continuïtat de l'equip.