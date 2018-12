Al Reus se li esgota el temps per pagar els salaris pendents als futbolistes

L'AFE i LaLiga es reuneixen demà per decidir el futur dels jugadors que encara no han cobrat

Aquesta matinada es compleix el termini perquè el CF Reus Deportiu faci efectiu el pagament de les nòmines als futbolistes que no van cobrar la setmana passada. Es tracta de diversos jugadors que es van acollir al procés abreviat de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), després que, dels dotze que havien realitzat aquesta reclamació en primer lloc, en cobressin onze, i Tito Ortiz acabés marxant per l’impagament dels salaris corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre.Després que el passat dijous, els membres de la plantilla roig-i-negra anunciessin en un comunicat que iniciaven aquest procés de denúncia, el termini perquè la SAE, encara propietat de Joan Oliver, faci efectiu el pagament, s’esgota a les dotze d’aquesta nit. Tot i això, segons han explicat fonts de l’AFE a aquest diari, encara que el termini finalitzi, els jugadors no quedaran lliures immediatament, ja que la decisió l’ha de prendre la Comissió Paritària de LaLiga i AFE en la reunió que se celebrarà demà a la tarda a Madrid.Si quan se celebri aquesta trobada es comprova que, efectivament, el club reusenc no ha fet efectius els pagaments, la Comissió prendrà la decisió de rescindir els contractes dels futbolistes afectats, i aquests, quedaran lliures per fitxar per un altre club durant aquest mercat d’hivern, que s’obre l’1 de gener.Segons l’AFE, si el club no realitza els pagaments pendents, els futbolistes afectats cobrarien els diners que els deuen a final de temporada, a través del Conveni Col·lectiu.