Repetir la fita del retorn a Segona A

L’equip grana va sumar 41 punts en 22 jornades l’any 2016, una xifra similar a la que necessita enguany si es vol salvar

Actualitzada 23/12/2018 a les 21:59

Fer-se fort a casa i a fora

El Nàstic de Tarragona necessita protagonitzar una fita espectacular a la segona volta si vol mantenir-se a la Segona Divisió A la temporada que ve, ja que la salvació de la categoria acostuma a estar entre els 46 i els 51 punts.Els tarragonins necessiten començar a sumar els punts de tres en tres, i fer-ho com més aviat millor, si volen mantenir les opcions de salvar-se, i quedar-se a la categoria de plata del futbol professional un any més. Per arribar a les xifres que poden significar la salvació, els grana haurien de sumar com a mínim 33 punts en les jornades que queden de la primera volta, i en la segona volta del campionat.Es tracta d’unes xifres similars a les que va protagonitzar el Nàstic de Vicente Moreno, l’ara entrenador del Mallorca, la temporada del retorn a la Segona Divisió A, en què els tarragonins van col·locar-se en les places del play-off d’ascens, i van estar a punt de tornar a pujar a la categoria reina.En aquella ocasió, el conjunt grana va sumar 41 punts en les últimes 22 jornades, les mateixes que ara li queden al conjunt tarragoní per disputar d’aquesta temporada.La situació del Nàstic de Tarragona d’Enrique Martín és molt diferent de la d’aquell 2016, ja que llavors, la fita de sumar en totes les jornades menys una, i d’acumular deu victòries, onze empats i només una derrota, va servir al conjunt tarragoní per tornar a somniar en la Primera Divisió, mentre que en la situació actual de l’equip grana, una segona volta tan eficient, només serviria a l’equip per creure en la salvació.Per poder aconseguir-ho, però, el Nàstic d’Enrique Martín s’ha de posar les piles, i aconseguir fites com la de la setmana passada, en què un equip que arribava gairebé agonitzant a Extremadura, va aconseguir arrencar els tres punts del camp d’un dels seus rivals directes per a la salvació.El Nàstic s’ha de fer fort tant a casa com a fora per aconseguir la fita que l’ha de mantenir a la categoria un any més.L’arribada de les vacances de Nadal i l’obertura del mercat de fitxatges d’hivern pot servir de punt d’inflexió perquè el Nàstic de Tarragona aconsegueixi reformular la seva identitat sobre el terreny de joc amb nous reforços.L’any nou ha de significar un canvi en el rendiment de l’equip grana, que ha de començar a sumar punts de forma més efectiva per mantenir-se a la Segona Divisió A de cara a la temporada que ve. De moment, dues victòries seguides el podrien treure de la cua de la classificació en poc temps.