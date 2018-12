El Deportivo de la Corunya vol recuperar Albentosa per fer caixa

El director esportiu del club gallec ho va confirmar aquest diumenge

Actualitzada 24/12/2018 a les 09:43

Raúl Albentosa, el defensa del Nàstic cedit pel Deportivo de La Corunya fins a final de temporada, podria recuperar el jugador en aquest mercat d'hivern amb la intenció de poder realitzar alguna operació que li reportés un ingrés econòmic extra.Així ho explica el digital esportiu eldesmarque.com, que recull les declaracions del director esportiu del club gallec, Carmelo del Pozo, a la zona mixta després del partit disputat aquest diumenge al Ramon de Carranza, on va perdre 3-0 davant el Cádiz.Del Pozo va explicar que disposava de la possibilitat de recuperar, de manera unilateral, el jugador, i ho condicionava al fet de «poder fer una altra operació». És a dir que es tractaria de recuperar el jugador no per a incorporar-lo a la disciplina del Dèpor, sinó per vendre'l o cedir-lo a un altre equip i poder fer caixa.Albentosa és un jugador que els aficionats no volen que deixi el club. En una enquesta recentment realitzada pel Diari Més, el jugador valencià va ser un dels menys votats per deixar l'entitat grana, amb tan sols un 6% dels vots.El club grana no ha confirmat que el jugador grana hagi expressat cap desig de marxar, però si el Deportivo ho vol pot executar la clàusula del contracte de cessió al Nàstic que l'obligaria a retornar a l'equip gallec.