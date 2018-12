El Reus ho intenta però no ho aconsegueix (0-1)

Els roig-i-negres han estat superiors en alguns moments del partit, però l'Osasuna ha tingut l'encert en l'únic gol del matx

Actualitzada 23/12/2018 a les 14:33

Ensurt per Fran Carbia

Últim intent

FITXA TÈCNICA

El partit a l’Estadi Municipal, corresponent a la dinovena jornada de Lliga de la Segona Divisió A, ha acabat amb victòria per la mínima del conjunt navarrès, que ha fet valdre el gol de Villar a la primera meitat. Tot i els incansables intents del CF Reus per capgirar o igualar el resultat a l'electrònic.La primera part del partit va arrencar amb superioritat del CF Reus Deportiu, que va generar diverses ocasions, però va ser l’Osasuna qui es va acabar avançant en el marcador amb un gol de Juan Villar en el minut 28, que va sortir del que havia estat l’ocasió més clara per als homes de Xavi Bartolo, en què Miguel Linares va rematar una pilota que la defensa visitant va treure just de la línia de gol. En el contracop, els navarresos van arribar fins a la porteria d’Edgar Badia, que no va poder aturar el xut de Villar.Durant la resta de la primera meitat del matx, els roig-i-negres van intentar igualar el resultat per tornar-se a col·locar en el partit, tot i que a un ritme més baix, però no van ser capaços d’aconseguir-ho. El conjunt visitant per la seva banda, va tornar a provocar perill a la porteria d’Edgar Badia, però el porter del Reus va saber aturar l’un contra un de Brandon que podia haver estat una sentència per als homes de Bartolo.La segona part va arrencar de forma diferent, amb un Osasuna disposat a allargar distàncies al marcador amb un joc més ofensiu que el que havia mostrat a la primera meitat. Després d'uns primers minuts en què el conjunt navarrès portava la batuta de l'atac, els roig-i-negres es van tornar a posar en el joc i van tornar a generar ocasions.Al minut 65, l'Osasuna va tenir una ocasió claríssima per ampliar distàncies amb un xut de Brandon que va rebotar i va picar amb el travesser. Pel que fa al Reus, Ricardo Vaz i David Querol van ser alguns dels protagonistes de les ocasions de perill roig-i-negres.Quan faltaven pocs minuts per al final del partit, el Reus va encadenar diverses ocasions consecutives, protagonitzades per Querol, que va intentar rematar un córner, i Ángel Bastos, però la sort i la defensa navarresa van evitar que els homes de Xavi Bartolo col·loquessin l'empat en el marcador.Així va seguir fins al temps d'afegit, amb l'Osasuna intentant allargar distàncies i frenant el joc, i amb el Reus intentant-ho sense acabar d'aconseguir-ho.Ja en el temps de descompte es va viure un ensurt a l'Estadi Municipal quan Fran Carbia va haver de ser retirat en llitera després de quedar estès sobre el terreny de joc durant uns moments, per un cop al cap en una acció a l'àrea petita d'Osasuna, en què el tarragoní va intentar rematar de cap. Quan els seus companys se'n van adonar, de seguida van demanar l'assistència. Finalment, Carbia va reaccionar i mentre se l'enduien en la llitera, entre els aplaudiments del públic de l'Estadi, es tocava el cap, adolorit.Després de la retirada de l'accidentat Fran Carbia del terreny de joc, el CF Reus encara va tenir una altra ocasió, en un xut de córner en què fins i tot Edgar Badia va pujar fins a l'àrea rival per intentar empatar el partit a l'últim sospir i esgarrapar un altre punt, però no va poder ser.Edgar Badia, Shaq Moore (Ángel Bastos, 77’), Catena, Jesús Olmo, Mikel Villanueva (Borja Herrera, 60’), Àlex Carbonell (Fran Carbia, 70’), Gus Ledes, Mario Ortiz, Ricardo Vaz, David Querol i Miguel Linares.Rubén, Nacho Vidal, David Garcia, Unai, Clerc, Oier, Iñigo Pérez, Rubén Garcia (Xisco, 83’), Torres, Juan Villar (Kike Barja, 75’) i Brandon.0-1, Juan Villar (28’);Juan Luís Pulido Santana (Canari). Va amonestar amb la targeta groga el local Gus Ledes, Linares i Olmo i els visitants Oier, David Garcia, Kike Barja i Rubén. Va expulsar amb doble groga el visitant Clerc.L’Estadi Municipal de Reus va acollir 3.516 espectadors. A l’inici del partit es va fer un minut de silenci en memòria de Pep Mari Grangé i del germà del capità del CF Reus, Jesús Olmo.