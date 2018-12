L’extècnic grana ha estat presentat avui com a nou entrenador del Sagan Tosu

Actualitzada 22/12/2018 a les 14:44

Lluís Carreras, extècnic grana la temporada passada, ha trobat un nou equip a qui dirigir. Per fer-ho ha hagut de viatjar fins al Japó on es farà càrrec del Sagan Tosu, equip on milita Fernando Torres des d’aquesta temporada. L’entrenador ha estat presentat aquest dissabte.Carreras es converteix en el tercer entrenador espanyol que estarà a la J-League el 2019, juntament amb Juanma Lillo i Miguel Ángel Lotina. El tècnic català arriba al Sagan Tosu després d’una mala temporada de l’equip nipó on va acabar catorzè a la classificació i va haver de jugar el playoff per no perdre la categoria.