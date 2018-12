Telefónica aconsegueix els drets de LaLiga 1|2|3 fins el 2022

Mediapro s’ha adjudicat l’explotació dels resums d’Internet

Actualitzada 21/12/2018 a les 19:47

Telefónica i Mediapro s’han adjudicat nous drets d’explotació del Campionat Nacional de Lliga de Primera i Segona Divisió per a les temporades 2019/2020 a 2021/2022.En concret, Telefónica s’ha adjudicat el loteque inclou els onze partits de cada jornada de Segona Divisió de pagament, en exclusiva; els sis partits de la fase d’ascens a Primera Divisió (play-offs) de pagament, en no exclusiva; i resums de tots els partits de Segona Divisió, en no exclusiva.Per la seva part, Mediapro ha resultat adjudicatari del lot que conté els 'clips’ o miniresums de noranta segons de cada partit de Primera Divisió i Segona Divisió, per a la seva difusió a través d’Internet, en exclusiva.Segons ha informat LaLiga, cap d’aquests dos lots no ha assolit el Preu de reserva, si bé l’Òrgan de Control de gestió dels drets audiovisuals ha decidit adjudicar-los provisionalment, «a falta de formalitzar els acords pertinents».Els lots restants, no han estat adjudicats, ja que cap de les ofertes rebudes s’ha atansat al Preu de reserva. El número 1 inclou un partit de cada jornada de Primera Divisió, en obert i en exclusiva, en segona selecció; mentre que el 3 ofereix dos partits de cada jornada de Segona Divisió, en obert i en exclusiva.La primera ronda del procés de sol·licitud d’ofertes va finalitzar el passat 25 de juny, adjudicant-se els lots 2, 4, 5 i 7, de manera que els lots ara ofertats no van ser adjudicats i la seva adjudicació va quedar pendent.