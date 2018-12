Luis Suárez per Coris, única novetat d'Enrique Martín

L'autor del gol d'Extremadura, titular

Actualitzada 21/12/2018 a les 20:17

L'entrada de Luis Suárez per Sebas Coris és l'única novetat que presenta Enrique Martín de cara al Mallorca-Nàstic respecte a l'onze que va saltar a al gespa del Francisco de la Hera el passat diumenge i que va derrotar a l'Extremadura 0-1.El tècnic del Nàstic confia en el bloc de jugadors que va assolir el triomf després de set jornades sense aconseguir-lo i, per tant, l'onze és gairebé calcat al de diumenge.En porteria, repeteix Bernabé, amb una defensa formada, de dreta a esquerra, per Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Fali i Abrahám Minero.En el centre del camp, es mantenen inamovibles Viti, Imanol García i Javi Márquez. La novetat arriba a la banda dreta, on segurament apareixerà Luis Suárez, ja que Manu del Moral serà l'amo de l'altre cantó. Ara bé, els dos futbolistes, donada la seva polivalència, podrien permutar.A dalt, Manu Barreiro serà la gran referència i buscarà ampliar el seu compte particular que, de moment, tan sols compta amb un gol.