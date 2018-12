Enrique Martín: «M'he enfadat amb la lesió de Coris perquè tenia alguna molèstia»

El tècnic del Nàstic aposta ara per descansar i desconnectar

Actualitzada 21/12/2018 a les 23:21

«Ells han fet bé la falta i la deu haver desviat algun jugador, però crec que el partit ha estat força igualat. La Segona A és aprofitar els detalls que tens a favor». Així ha valorat Enrique Martín el partit, el darrer de l'any, en el qual els seus han caigut a Mallorca 2-0.Sobre la lesió de Coris, Martín ha reconegut que s'ha enfadat: «M’he enfadat perquè tenia alguna molèstia i l’hem hagut de canviar perquè no podia. Podíem haver evitat la història i haver evitat un canvi. Luis, en la cursa que ha fet en el centre del camp, ha sentit molèsties en el centre del camp. Té alguna lesió en els isquiotibials».No ha volgut valorar quants fitxatges vol de cara al mercat d'hivern, ja que «vull marxar de vacances, netejar la ment i enfocar l’any nou amb ganes i veurem si hi ha més incorporacions, que ens puguin donar una empenta. Necessitem incorporacions que ens puguin donar una, dues o tres marxes més».Per la seva banda, Vicente Moreno, tècnic local, com sempre, ha donat molt de mèrit als seus: «Com esperàvem, ha estat un partit complicat. Teníem la sensació de tenir-lo controlat, però qualsevol jugada aïllada et pot fer mal. Ha estat un bon treball dels jugadors, amb estadístiques com les habituals darrerament».