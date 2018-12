Els jugadors del Reus que no han cobrat amenacen amb emular a la resta

Li han dit a Joan Oliver que si després del partit de diumenge no han ingressat, aniran pel mateix procediment que els altres

20/12/2018 a les 20:16

Comunicat oficial de la primera plantilla del Club de Futbol Reus Deportiu

Un altre dia més amb rebombori a Reus. Un altre dia més en el qual manquen per cobrar tots aquells futbolistes que no van anar pel procediment abreviat, ni Xavi Bartolo, l’entrenador, ni la resta del cos tècnic, ni els treballadors ni, per descomptat, els proveïdors.Un dia més amb la primera plantilla entrenant, cada cop més enfadada i amb un integrant menys per la marxa de Tito Ortiz, però amb la diferència que Joan Oliver, màxim mandatari de la Societat Anònima Esportiva (SAE) s'ha presentat després de l’entrenament per a aportar explicacions a tota la situació. La discussió ha estat tensa, ja que tant els futbolistes que ja han cobrat com aquells que no han ingressat res els han traslladat el seu neguit i els han dit «prou». Aquest «prou» té data i té objectiu.Segons ha pogut saber aquest diari, els futbolistes que no van anar pel procediment abreviat, que són set, aniran per aquesta via si el club no els paga les nòmines, com a màxim, aquest dilluns. El problema és que dilluns comencen les vacances i els futbolistes no es refien ni un pèl d’un Joan Oliver que ja els ha fallat en tantes ocasions.Els Edgar Badia, Jesús Olmo, Fran Carbia, Vitor Silva, David Querol, Mikel Villanueva i Shaq Moore tenen ara mateix tot el dret d’apostar per la mateixa fórmula que la resta. Com que els onze restants ja han cobrat, ara ells poden acollir-s’hi. El desenllaç, amb tota seguretat, seria el mateix: trigaria uns dies, però cobrarien.Aquesta és la mesura de força per la qual han apostat els jugadors, després que Oliver els hagi fet l’enèsima promesa. Segons el propietari del club, l’acord amb un grup inversor és molt proper i, en pocs dies, es tancaria. Aquesta cantarella l’han escoltat tantes vegades els futbolistes que ja no se’n refien gens ni mica, pel que si diumenge, després del Reus-Osasuna (dotze del migdia), no hi ha signes de canvi, aquests set jugadors faran el mateix camí que la resta de companys i el Reus haurà de pagar.Avui al vespre, la plantilla ha emès un comunicat per a actualitzar la situació, en el qual deixa clar que «el club ha deixat fora al nostre company Tito, un exemple de professionalitat i de companyerisme» i avisen que «si la situació no varia, la plantilla al complet ha pres la decisió de no tenir capità, ja que les decisions adoptades pel club no ens representen».Poc s’ha parlat del partit que aquest diumenge es disputarà el Reus, ja que l’actualitat mana i, aquesta a Reus ha estat centrada en els salaris dels futbolistes i en tot el que envolta a aquesta situació.El Reus-Osasuna es presenta com a una bona oportunitat per al Reus de sortir del descens. Amb disset punts, els de Xavi Bartolo són actualment el dinovè equip a la taula classificatòria, empaten a punts amb l’Extremadura, que és fora de perill i, per tant, el triomf els podria ajudar a sortir. Per la seva banda, els navarresos, setens amb 29 punts, empaten amb el sisè, un Cádiz en promoció d’ascens i disten a sis punts de l’ascens directe.Els integrants de la primera plantilla del Club de Futbol Reus Deportiu volem manifestar el següent davant la greu i insostenible situació que vivim des que va donar començament la temporada oficial:1. Com a conseqüència de la mala gestió econòmica del club, la plantilla al complet ens vam acollir al procediment abreujat previst en el conveni col·lectiu vigent. No obstant això, aquest conveni només permet que accedeixin al procediment 12 jugadors, per la qual cosa la resta de la plantilla prenem la decisió d'acudir a la via judicial per a tenir els mateixos drets. En haver estat pagats ja onze companys, i atès que el suposat pagament imminent dels nous inversors no ha arribat avui dia, els jugadors restants hem decidit acollir-nos al procediment abreujat.2. El fet de defensar els nostres interessos com a treballadors ha suposat que se'ns assenyali públicament, danyant així la nostra imatge, quan la realitat és que des del mes de setembre no cobràvem cap quantitat per la prestació del nostre servei.3. L'equip filial, cos tècnic i treballadors del club no han cobrat cap quantitat, malgrat les contínues promeses incomplides per part del club.4. El club en cap moment ens va informar que havia trobat una solució i començava a pagar-nos. Ho vam saber a través de les xarxes socials.5. El club, en els seus comunicats, no diu la veritat, ja que en l'actualitat només ha fet efectiu el pagament a 11 dels jugadors que van interposar el procediment abreujat, trobant-nos la resta de la plantilla sense percebre el nostre salari.6. El que el club ha fet amb aquest pagament és donar una solució parcial, que era el que no volíem, tal com expressem en el nostre comunicat de premsa del passat divendres.7. La situació que venim sofrint des del mes de setembre és inadmissible, fins al punt que el club ha deixat fora al nostre company Tito, que ha estat un exemple de professionalitat i de companyonia malgrat estar sense fitxa.8. Si la situació no varia, la plantilla al complet ha pres la decisió de no tenir capità, ja que les decisions adoptades pel club no ens representen. D'igual manera, no descartem adoptar qualsevol altra mesura en defensa dels nostres interessos.Signat: primera plantilla del Club de Futbol Reus Deportiu.