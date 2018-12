El Mallorca deixa molt malferit al Nàstic (2-0)

Les dianes d’Estupiñán en el primer acte i d’Stoichkov en el segon deixen al Nàstic cuer de la categoria

Actualitzada 21/12/2018 a les 23:15

Entra Uche

Coris no pot més

Aquí hi ha molta feina per fer. Potser amb els dos que han arribat i els quatre que té en ment el Consell d’Administració, no n’hi haurà prou. Així com, segurament, tampoc serà suficient donar set o vuit baixes. Falten molts jugadors i en sobren moltíssims.El Nàstic va tornar a ensorrar-se. Va fer-ho contra un equip de la part alta, això sí, però en alguns moments del partit van semblar dos conjunts de categories diferents. Si segueix així el Nàstic, aquest malson es convertirà en una realitat i la Segona B serà inevitable. Ara cal pensar en què fer en el mercat d’hivern. O es canvia mig equip, o la cosa té mala pinta.No pot ser que a un equip li costi tant trenar dues passades seguides. No sembla qüestió de nervis, ni tan sols d’actitud. Potser és que la majoria de jugadors d’aquesta plantilla no tenen el nivell adequat per a competir i intentar la salvació. Ho hauran de valorar, si és que no ho han fet ja, Arnal Llibert, Antonio Prieto i companyia, que no podran descansar cap dia si volen trobar remei a aquest desastre.No va voler tocar gairebé res Enrique Martín respecte a l’onze que va sortir victoriós la passada setmana al Francisco de la Hera. Únicament, l’entrada de Luis Suárez per Sebas Coris a la banda dreta de l’atac. La resta, els mateixos que van guanyar 0-1 a l’Extremadura de Rodri en un duel que va decidir, precisament, el colombià.Amb Bernabé a la porteria, la defensa de quatre homes la formaven Salva a la dreta i Abrahám a l’esquerra. En el centre, tot i que Raúl Albentosa tornava després de complir sanció, Mohammed Djetei i Fali es mantenien a la titularitat. Per davant, un Viti que va guanyant galons, amb Javi Márquez i l’incombustible Imanol García. Luis Suárez va partir de la dreta, Manu del Moral de l’esquerra i Manu Barreiro, en punta d’atac.Tret de deu minuts bons del Nàstic, a partir del quart d’hora aproximadament, la primera part va ser completament balear. L’equip de Vicente Moreno sabia a què venia el conjunt grana i no va refusar la idea de controlar el joc i de buscar el gol des de l’ordre i la possessió. Però la diana dels illencs no va arribar d’aquesta manera, sinó que va arrelar en una pèrdua de pilota incomprensible de Javi Márquez a camp propi que va desembocar en una falta fatal pels interessos del Nàstic.Manu Barreiro, tal com va succeir la passada setmana, va ser una illa, deserta, a la davantera. De remats de cap, no li van faltar. Ara bé, procedents de pilotes que poguessin representar perill, cap ni un. Dos de cap que van marxar desviats i una tisora en un servei de córner per a intentar intimidar a un Reina que, impassible, va començar a fer de les seves ben aviat.Però l’acció més desgraciada de totes es va produir a la mitja hora, quan Javi Márquez va regalar una pilota al rival, que va muntar una contra i va provocar un lliure, que va acabar sent indirecte, a la dreta de la porteria defensada per Bernabé. Estupiñán va ser l’encarregat d’executar el meta d’un Nàstic que va tornar a veure com li mostraven una cartolina groga a Viti en el primer acte.Abans de marxar al túnel de vestidors, Luis Suárez va tenir l’empat a les seves botes. Bona deixada de Barreiro, que habilitava la desmarcada del colombià. Aquest, va plantar-se al davant de Reina, però el meta li va endevinar les intencions i va desviar el perill. En aquesta acció, es va trencar jove davanter i va entrar per el Sebas Coris.És molt complicat remuntar-li un gol a favor a un equip que entreni Vicente Moreno. A més, és un especialista en intentar minimitzar al rival, i així ho va fer en l’inici de la segona meitat. Ara bé, també hi va posar de la seva part un Nàstic que va sortir una mica adormit. Enrique Martín va buscar un revulsiu i va treure del camp a Manu del Moral, que continua amb un nivell de joc preocupant, i va introduir a Uche per a intentar atemorir la defensa rival.Amb el partit una mica més trencat, va aparèixer Lago Júnior per intentar fer mal per banda dreta. Sempre que va poder, Salva Ferrer el va tapar, però el jove de la Pobla necessitava ajudes i gairebé mai les trobava, ja que Viti estava enfeinat més centrat.L’estat de forma de Sebas Coris és una altra de les coses que preocupen al Nàstic. El gironí no va poder jugar més de 25 minuts i va haver de ser substituït per Pol Valentín per molèsties musculars. Així, dos dels tres canvis d’Enrique Martín van ser obligats, per lesió.Per a arrodonir una nova mala nit del Nàstic, Stoichkov, sortint des de la banqueta, va sentenciar a sis minuts del final. Acció de contra del Mallorca mal defensada pel Nàstic i es cola el jove futbolista pel centre per, en dos temps, batre Bernabé Barragán. Aquí hi ha molta feina per fer.Sort d’Imanol en el centre del camp del Nàstic. El futbolista cedit per l’Osasuna va ser el millor dels seus, ja que es va cansar de robar pilotes a una banda i a una altra, veient com els seus companys no eren capaços d’avançar línies de cap de les maneres.MALLORCAManolo Reina, Fran Gámez, Xisco Camos, Valjent, Estupiñán, Salva Sevilla (Baba, 89’), Marc Pedraza, Aridai (Stoichkov, 70’), Lago Júnior, Dani Rodríguez i Álex López (Abdón Prats, 80’).NÀSTICBernabé Barragán, Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Fali, Abrahám Minero, Viti, Imanol García, Javi Márquez, Luis Suárez (Sebas Coris, 45’) (Pol Valentín, 70’), Manu Barreiro i Manu del Moral (Uche, 61’).GOLS1-0, Estupiñán (31’); 2-0, Stoichkov (84’).ÀRBITREJorge Figueroa Vázquez (andalús). Va mostrar la targeta groga al local Marc Pedraza; i als visitants Viti i Fali.INCIDÈNCIESSon Moix va acollir a 5.988 espectadors.