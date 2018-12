Acabar l'any amb una campanada

El Nàstic viatja a Mallorca amb la intenció de sumar tres punts contra un equip amb molts vells i agradables coneguts

Actualitzada 20/12/2018 a les 17:43

Ousseynou Thioune

La victòria aconseguida pel Gimnàstic de Tarragona aquest passat diumenge al Francisco de la Hera contra l’Extremadura (0-1 amb gol a la segona meitat de Luis Suárez) permet als tarragonins afrontar el final d’any amb una mica d’optimisme, encara que en el club són sabedors que la situació continua sent crítica.Aquesta nit, a les nou, els tarragonins visiten el Mallorca dels vells amics, un equip en el qual hi militen Vicente Moreno, tècnic que va fer història al Nàstic, futbolistes tan estimats com Xisco Campos o Manolo Reina i d’altres jugadors que van deixar empremta al club grana, com Álex López, Lago Júnior o Ferran Giner.Enrique Martín, tècnic grana, és molt conscient del que s’hi juguen els seus, ja que un triomf situaria als tarragonins amb setze punts, més a prop de la zona de permanència, però en descens. L’entrenador grana, sobre el rival, va explicar ahir que «el Mallorca està realitzant una gran temporada. Té molta intensitat, crec que és l’equip que més corre i no està exempt de qualitat. Està allí a dalt per mèrits propis, però ja sabem què és la Segona».Martín està content per l’evolució dels seus, ja que «l’equip porta temps en una dinàmica diferent» i que «hem marcat el camí per on hem d’anar i, a partir d’aquí, poden passar coses, com van passar diumenge passat».Assegura que sap com jugarà, encara que no ho va revelar, però alhora va manifestar que encara no té clar quins són els jugadors que saltaran a la gespa. «No en tinc ni idea, demà a les nou de la nit veuré com em dóna l’aire a Mallorca», va apuntar el tècnic, abans de partir cap a l’Aeroport del Prat des d’on l’equip va enlairar-se rumb a Mallorca.El tema del qual més s’ha parlat aquesta setmana en el món Nàstic ha estat el fitxatge de l’internacional senegalès Ousseynou Thioune, futbolista que no coneix personalment Enrique Martín i que únicament ha vist en dos entrenaments. «L’he vist entrenar i res més, no puc fer cap judici de valor. S’haurà d’anar adaptant als entrenaments i al nostre futbol», va apuntar el tècnic, el qual també va afirmar que tenia coneixement del seu fitxatge: «Cada vegada que arriba un jugador, un està al damunt del tema. La gent que l’ha vist més creu que pot ser un futbolista important al Nàstic. Veurem què tal».Ara bé, el navarrès va deixar ben clar que «el que vingui no té més dret a jugar que els que hi són. Els que estan aquí estan progressant i això és el que m’importa a mi», avisant que un futbolista, pel fet d’haver estat fitxat darrerament, no té és opcions que la resta. En ser preguntat per quants fitxatges i quantes sortides té en ment a partir del gener, va argumentar que «ara, en l’únic que penso és en el partit de demà. Només penso en el Mallorca, descansar després una setmana de la competició per estar amb la meva família i res més». Martín, en la seva arribada, va preveure estar fora del descens abans del Nadal, fet que serà impossible. Ara, diu que «no tinc cap ansietat per sortir d’allí a baix al gener o al febrer, tinc la il·lusió d’estar fora del descens al maig».