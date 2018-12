Ortiz acusa al Reus de no pagar-li per haver-lo denunciat per no tenir fitxa

El centrecampista ha confessat que no s'esperava aquest desenllaç

Actualitzada 20/12/2018 a les 14:45

Tito Ortiz ha ofert aquest matí una roda de premsa rodejat dels seus companys per explicar la seva marxa del CF Reus. El centrecampista ha explicat que la Comissió Paritària LaLiga-AFE li va comunicar ahir a la tarda que quedava lliure del club roig-i-negre, ja que aquest no havia fet la transferència per pagar-li les últimes nòmines. El club reusenc, però, sí que havia abonat a onze dels jugadors els seus sous, després que dotze d'ells ho fessin a través d'un procediment abreujat que només donava tres dies hàbils al club per fer el pagament.El centrecampista ha confessat que no s'esperava aquest desenllaç i que creu que el motiu pel qual no l'han pagat ha estat que ell ja denunciés el passat agost el CF Reus per incompliment de contracte, ja que no tenia fitxa. «Ha estat una situació molt difícil per mi el no tenir fitxa, haver d’entrenar cada setmana i no poder competir», ha assegurat Ortiz.El jugador explica que no va tenir més remei que denunciar-los, ja que el club no li va oferir cap solució al problema. Per la qual cosa considera que això l'ha portat a aquest desenllaç.Amb el procediment abreujat el jugador ha quedat lliure i se li reconeixerà tot l'any treballat. No obstant això, si el club vol fitxar algun jugador en el mercat de Nadal, primer haurà d'abonar les quantitats econòmiques d'Ortiz fins al dia d'ahir, mentre que resta fins al 30 de juny li corresponen com a indemnització i s’hauran de fer efectiva l’últim dia de juny. En el cas de no abonar els diners, el club baixarà administrativament.El centrecampista ha valorat que el CF Reus l'únic que ha fet «és posar un pegat que no arregla la situació esportiva». «El club ha fet una gestió nefasta» i els sindicats hauran de vetllar «perquè no es torni a produir una situació similar». Tot i els pagaments que el club ha efectuat, molts dels jugadors ja no es troben a gust i desitjarien marxar del CF Reus.Després dels agraïments als seus companys, al cos tècnic i a l'afició, Ortiz ha explicat que es prendrà uns dies de descans per desconnectar de tota la situació i a partir de gener buscarà equip. «Estic obert a qualsevol opció», assegura.