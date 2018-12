Per la seva intervenció en l'ampliació de Bodegas Habla SL, segons El Mundo

Actualitzada 20/12/2018 a les 18:56

El Jutjat d’Instrucció número 42 de Madrid ha imputat a Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) per un delicte d’alçament de bens, segons avança El Mundo.El jutge Juan José Escalonilla emplaça a Tebas a declarar en qualitat d’investigat el 31 de gener per la seva intervenció en l’ampliació de la societat Bodegas Habla SL, en la seva condició d’advocat.El jutge es basaria en un testimoni que l’assenyala com el cervell d’aquesta operació, que s’hauria produït en delicte.Segons el mateix mitjà, Tebas recorrerà la decisió judicial entenent que la seva actuació va ser en tot moment legal.