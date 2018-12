Enrique Martín: «El que vingui no té més dret a jugar que els que hi són»

L'entrenador del Nàstic confia en la plantilla actual

Enrique Martín, entrenador del Nàstic, ha donat la seva opinió sobre el mercat d'hivern i sobre la incorporació del centrecampista Ousseynou Thioune, arribat aquesta setmana. Martín ha declarat que «el que vingui no té més dret a jugar que els que hi són. Els que estan aquí estan progressant i això és el que m’importa a mi».Sobre el migcampista, ha apuntat que «l’he vist entrenar i res més, no puc fer cap judici de valor. S’haurà d’anar adaptant als entrenaments i al nostre futbol» i ha afegit que «cada vegada que arriba un jugador, un està al damunt del tema. La gent que l’ha vist més creu que pot ser un futbolista important al Nàstic. Veurem què tal».Tot i això, ha deixat ben clar que «ara, en l’únic que penso és en el partit de demà. Només penso en el Mallorca, descansar després una setmana de la competició per estar amb la meva família i res més».Sobre l'equip, ha manifestat que «hem marcat el camí per on hem d’anar i, a partir d’aquí, poden passar coses, com van passar diumenge passat». «L’equip porta temps en una dinàmica diferent», ha declarat l'entrenador.Sobre la forma com jugarà demà a Mallorca, quan els seus actuaran a partir de les 21 hores, ha assegurat que «no en tinc ni idea, demà a les nou de la nit veuré com em dona l’aire a Mallorca». «El Mallorca està realitzant una gran temporada. Té molta intensitat, crec que és l’equip que més corre i no està exempt de qualitat. Està allí a dalt per mèrits propis, però ja sabem què és la Segona», ha dit el tècnic, el qual ha deixat ben clar que «no tinc cap ansietat per sortir d’allí a baix al gener o al febrer, tinc la il·lusió d’estar fora del descens al maig».