El Nàstic vol arrodonir la plantilla amb quatre incorporacions i moltes baixes

La idea a dia d’avui és que han d’arribar un central, un mitja punta, un lateral i un davanter i que marxaran entre set i vuit homes

Actualitzada 19/12/2018 a les 20:48

Un davanter

El Gimnàstic de Tarragona està molt centrat en la situació esportiva del primer equip i, sobretot, en el partit que els futbolistes que entrena Enrique Martín afrontaran aquest divendres, a les nou de la nit, a Mallorca.Després de jugar aquest enfrontament, passi el que passi, el Consell d’Administració es reunirà amb els responsables de la direcció esportiva i amb els tècnics per tractar els canvis que ha de patir la plantilla en el mercat d’hivern, que s’obrirà al gener i que finalitzarà quan acabi el mateix mes.De moment, han arribat dos futbolistes posteriorment al mercat d’estiu. Es tracta dels centrecampistes Imanol García i Ousseynou Thioune. El primer ja porta setmanes jugant i, el segon, fitxat aquest dimarts, no podrà fer-ho fins el dia de Reis, quan el Nàstic rebrà la visita del Córdoba.A aquests dos se’ls afegiran, com a mínim, quatre futbolistes més. La direcció esportiva, en comunió amb l’entrenador i el Consell tenen clares quines són les demarcacions a reforçar. Primer, cal que arribi un central. Si Enrique Martín continua apostant per la defensa de quatre jugadors, amb Albentosa, Djetei, Salva Ferrer (ara actua de lateral) i un Fali que ha endarrerit la seva posició en nombroses ocasions, el club en té prou. Cadamuro i Josua Mejías són dues de les baixes que el club té en ment de cara a l’esmentat mercat i, per tant, no entren en aquesta llista.Pel que fa al lateral dret, arribarà una incorporació. La irrupció de Salva Ferrer ha frenat el fitxatge d’un defensor, segurament un central, perquè la seva polivalència ha donat vida a l’entrenador. Probablement, Pol Valentín se n’anirà cedit i amb Salva, el lateral que vingui i un Coris que pot endarrerir la seva posició quan se li requereixi, la banda dreta de la defensa està ben coberta.En el centre del camp encara hi haurà una arribada més. Sí és cert que el Nàstic ha fitxat a dos centrecampistes en els darrers dies i també que amb Viti, Fali, Javi Márquez i Rocha (Ramiro Guerra segurament tampoc continuarà). El futbolista que ha d’arribar en aquesta demarcació no seria ben bé un centrecampista a l’ús, sinó que més aviat es tractaria d’un mitja punta, un home d’última passada i que, fins i tot, pogués caure a alguna de les dues bandes. És un tipus de jugador que ara mateix no existeix a la plantilla grana i, per tant, fitxar-lo es podria convertir en tota una prioritat.El que no havia transcendit fins ara és que el Nàstic anirà també a la caça d’un davanter. El club està content amb el rendiment de Luis Suárez i continua creient en el capità, un Manu Barreiro que aquesta temporada no està destacant per la seva faceta golejadora, però que aporta molt en els partits. Ara bé, els casos de Manu del Moral i d’Uche són ben diferents. El primer, està jugant a la banda i, des de principis de temporada, no està rendint. El segon, està passant desapercebut i entre lesions i baix rendiment no està tenint el protagonisme desitjat.A l’altra cara de la moneda, apareixen els futbolistes que abandonaran el club. El Nàstic té la intenció de retornar als seus clubs d’origen a tres dels jugadors que han arribat cedits en aquest mercat d’estiu. Considera que a algun li manca copromís i, a d’altres, rendiment. El fet és que Josua Mejías, Ramiro Guerra i Iván López, pels motius que siguin, més que possiblement acabaran tornant a Leganés, Villarreal i Levante, respectivament. De fet, Iván López no jugarà més aquesta temporada, i no té sentit que es recuperi de la seva lesió a Tarragona.Hi ha més futbolistes que no compten pel club. Tres atacants com Omar Perdomo, Dumitru Cardoso i Tete Morente podrien estar davant dels seus darrers minuts com a jugadors del Nàstic. Cap dels tres ha demostrat el nivell que el club els reclamava i el mal partit realitzat a Vilafranca en el marc de la Copa Catalunya va ser la gota que va fer vessar el got.A aquests sis, se’ls sumarien un Cadamuro que tampoc ha rendit el que s’esperava d’ell i que ha comès errades en defensa que han perjudicat a l’equip, un Pol Valentín que, davant de la falta de minuts, marxaria cedit i un Abeledo que compta en el seu contracte amb una clàusula segons la qual el Nàstic el pot retornar al Málaga. Alguns d’aquests podrien continuar depenent de les arribades, però la llista final no variarà gaire.