Tito Ortiz rescindeix amb el Reus

És l'únic jugador al qual li han permès aquesta mesura

Actualitzada 19/12/2018 a les 20:17

Durant la tarda d’ahir, el CF Reus va emetre un comunicat per explicar que el centrecampista Tito Ortiz abandonava l’entitat de la capital del Baix Camp.Segons el club, la Comissió Paritària LaLiga-AFE, reunida durant la tarda, va «concedir al futbolista l’extinció de la relació contractual amb el CF Reus, sol·licitada pel jugador».A més, també anuncia que va deixar sense efecte l’extinció demanada per la resta de jugadors: Karim Yoda, Miguel Linares, Ricardo Vaz, Pol Freixanet, Mario Ortiz, Alejandro Catena, Juan Domínguez, Gus Ledes, Borja Herrera, Àlex Carbonell i Ángel Bastos, els quals, segons explicava el comunicat, «continuen sent, a tots els efectes, jugadors del Reus». Redacció