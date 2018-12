Segueixen sent deu els jugadors del Reus que han cobrat les nòmines

La venda del club encara no està tancada i els responsables estan treballant a marxes forçades per a poder aconseguir-la

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:39

Els problemes segueixen a Reus. Quan semblava que tot anava vent en popa, el club encara no ha complert amb el promès. Aquest dissabte, abans del Reus-Córdoba, l’entitat de la capital del Baix Camp va anunciar mitjançant un comunicat oficial que havia fet els pagaments a la plantilla. Per tant, que els tres mesos que els devia, estaven liquidats. Res més allunyat de la realitat.Si Diari Més explicava en la seva edició de dimarts que únicament havien cobrat deu futbolistes, aquest diari està en condicions d’afirmar que, al llarg del dia, no va canviar absolutament res.D’entre tots els jugadors que componen la plantilla reusenca, un total de dotze van apostar per un procediment de renúncia i rescissió, el qual havia estat emparat per l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). Aquests jugadors van denunciar mitjançant una acció que també implicava la seva llibertat, en el cas de no cobrar íntegrament els tres mesos. Ahir acabava el termini i dos d’aquests jugadors encara no han vist cap entrada de diners al seu compte corrent procedent del CF Reus. Ara bé, més greu és que, de la resta de futbolistes, cap ni un ha cobrat absolutament res.El nerviosisme creix entre els jugadors, els quals no es refien de la paraula de Joan Oliver, que encara és l’amo del club ja que, segons ha pogut saber aquest diari, la venda no s’ha produït i, en cap cas, està propera a tenir lloc.Les negociacions entre Oliver i els futurs amos encara estan força verdes i podrien trigar dies a produir-se, si és que acaben cristal·litzant. Els Reus està enviant les transferències des del compte del club i, per tant, els futbolistes estan convençuts que aquests diners no arriben de l’estranger. Almenys, de manera directa. Estan molt preocupats i nerviosos també pel fet que, des del club, no els expliquen absolutament res i, com a mínim, volen conèixer la situació i saber què passarà amb els que no han cobrat, que són a banda dels dos del procediment, la resta de futbolistes. Aquests darrers han denunciat, però ho han fet per una altra via, i depenen de l’Audiència Nacional. La celeritat amb què poden acabar cobrant, si és que el Reus no els ingressa les nòmines en els pròxims dies, pot ser poca.Aquest matí tots els futbolistes estan citats a l’Estadi Municipal de Reus per iniciar els entrenaments de la setmana. Dilluns i dimarts van fer festa i avui serà el dia en el qual es tornaran a veure les cares. Cal destacar que el contacte entre els futbolistes ha estat constant i que tots estan al corrent de la situació de la resta.