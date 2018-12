El meta del Mallorca parla del seu exequip

El porter del Mallorca Manolo Reina s'enfrontarà demà, a les nou de la nit, al Gimnàstic de Tarragona, un equip del qual guarda molt bon record, ja que va ser el seu club durant cinc temporades.Va viure l’ascens a Segona A i va ser un dels jugadors més importants i més estimats de la darrera dècada. El de Villanueva del Trabuco ha declarat aquest dimecres que «l’equip d’ara és molt diferent del que vaig estar, però ens hem de fixar en nosaltres i no abaixar la guàrdia».Reina no se’n refia ni una engruna del Nàstic, ja que «cal córrer i treballar més que ningú ja que, si et relaxes, pots tenir problemes».El meta, sobre el Nàstic, creu que «serà un rival més difícil del que diu la classificació, té bons jugadors».