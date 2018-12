La plantilla del Nàstic fa feliços els més joves

Sis futbolistes del primer equip van signar autògrafs a la Botiga i Museu del club

Actualitzada 19/12/2018 a les 21:08

Els Reis d’Orient ja han arribat per als joves (i d’altres no tan joves) que al llarg de la tarda van passar-se per la Botiga i Museu del Nàstic, a l’avinguda Catalunya, perquè els seus ídols poguessin signar-los els autògrafs que reclamessin. A banda, tots aquells que ho van desitjar es van poder fotografiar amb els sis futbolistes que va determinar el club per a dur a terme aquesta activitat.En un primer torn, Bernabé Barragán i Mohammed Djetei van ser els protagonistes. Després, els van seguir Imanol García i Raúl Albentosa, per a acabar amb Fali i Luis Suárez. Aquest darrer va ser l’autor del gol que li donava la victòria al Nàstic a Extremadura, set jornades després d’un desert de derrotes i empats.El club grana continuarà avui amb les activitats relacionades amb el Nadal, participant en una xocolatada solidària a benefici de Càritas i, divendres, en la recollida de cartes al Pare Noel i als Reis.