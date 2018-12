L'afició decideix quins jugadors vol veure fora del Nàstic a partir del gener

L’enquesta realitzada per ‘Diari Més’ revela els jugadors més i menys estimats pels seguidors

Actualitzada 18/12/2018 a les 18:43

Els que s’han de quedar

Els aficionats del Nàstic tenen ben clar quins jugadors volen a la seva plantilla després del mercat d’hivern. En una enquesta realitzada la setmana passada a Diari Més, els aficionats podien escollir de quins futbolistes prescindirien si fossin Arnal Llibert, director esportiu grana. Amb els resultats obtinguts, aquest diari ha confeccionat dos onzes. En el primer, el de dalt a la imatge, apareixen els onze homes que l’afició no faria fora i, a sota, els onze que més lluny volen, amb una excepció. És la d’Isaac Becerra, que no ha estat escollit entre els que han de marxar, però entre ell i Bernabé Barragán el català ha estat el més votat.Hi ha hagut unanimitat gairebé absoluta amb el podi de futbolistes que han de marxar. El 88% dels enquestats no vol a Cadamuro al Nàstic a partir de l’1 de gener. El central fitxat aquest estiu després de passar el període de prova no ha convençut amb les seves actuacions i, per tant, l’afició li ha mostrat la porta de sortida. Tot seguit, amb un 82% fa acte de presència Omar Perdomo i completa el podi Dumitru, amb un 80%. En ordre, els següents més votats han estat Iván López (63%), Nacho Abeledo (61%), Tete Morente (60%), Josua Mejías (52%), Mohammed Djetei (48%), Ike Uche (46%) i Ramiro Guerra (35%).A l’altra cara de la moneda apareixen els jugadors que, segons els aficionats, no han de marxar. Bernabé Barragán és el que menys vots ha rebut, un 3%. Per tant, tothom el vol aquí. El segueixen Imanol García (4%), Luis Suárez (5%), Brugui (5%), Fali (5%), Raúl Albentosa (6%), Isaac Becerra (7%), Abrahám Minero (7%), Sebas Coris (9%), Manu Barreiro (10%), Javi Márquez (13%), Manu del Moral (16%), Pol Valentín (21%), Javi Jiménez (28%) i David Rocha (30%). Caldrà veure si els aficionats l’han encertat però tot apunta que han afinat força en el capítol de baixes.