El jugdaor del Betis ha fet arribar un missatge al club, acompanyat d'un jove de l'entitat de l'Alt Camp

Actualitzada 19/12/2018 a les 12:09

El arte y el salero. El jugador del Betis Joaquín Sánchez, que ha estat anunciat durant tants anys al seu Benito Villamarín amb aquesta breu descripció, és ara un aficionat més de l'Escola de Futbol Valls.Amb motiu de l'Espanyol-Betis, aquest diumenge els andalusos van visitar Cornellà-El Prat on, per cert, van guanyar 1-3 en un dels partits de la jornada a Primera Divisió.Un jove de l'EF Valls es va acostar al seu ídol, qui va prestar-se a gravar un breu vídeo on desitjava sort a l'EF Valls. «Vull enviar una salutació a l'aleví B del Valls», deia el futbolista, a què finalitzava dient que «que guanyeu molts partits i sigueu campions». Joaquín, un ídol dins i fora del camp.