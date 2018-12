Els dotze futbolistes del Reus que es van acollir al procés abreviat han cobrat

Els que van anar al jutjat no han vist ni un euro

19/12/2018

Tornada als entrenaments del CF Reus després de dos dies de festa i continua el serial del cobrament de les nòmines. La novetat ara és que els dos futbolistes que es van acollir al procés abreviat i que no havien cobrat, ja han rebut al seu compte bancari les tres nòmines pendents, corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre. La resta de jugadors, que van interposar la denúncia per la seva banda als jutjats, no han vist ni un euro.Les cares dels jugadors han estat molt llargues. Els futbolistes ja preveien que aquesta situació es podria produir. El club ha pagat les nòmines als dotze futbolistes que podien quedar lliures segons la reglamentació vigent si no cobraven les seves nòmines, futbolistes que, emparats per LaLiga, haurien acabat cobrant igualament tota aquesta temporada, el 50% de la següent si haguessin tingut contracte i el 25% d'una posterior.La solidaritat dels uns amb els altres ha motivat que els futbolistes continuïn anant a una i que segueixin molt enfadats amb un club del que pensen que els ha enganyat, els continua enganyant i que, en un futur, ho podria continuar fent. Tant els jugadors que sí han percebut les seves nòmines com aquells que encara no han vist cap moviment recent en el seu compte bancari tenen el pensament que continuar jugant a Reus comporta uns riscos i jugadors d'ambdós cantons continuen endavant amb la idea d'abandonar el club de la capital del Baix Camp durant aquest mercat d'hivern.El sentir del club és que en els pròxims dies aniran cobrant els jugadors denunciants per la via judicial, l'entrenador i el cos tècnic, i els treballadors, en aquest mateix ordre. Les sensacions, a nivell de club, són diferents a les dels futbolistes, una mica més optimistes. Però la gran diferència és que, segurament, el cent per cent d'aquests jugadors tindria una altra destinació de forma immediata, mentre que al cos tècnic i, sobretot, als treballadors, els costaria molt més trobar una sortida professional que els ajudés a tirar endavant amb les seves vides.