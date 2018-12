Prop de 400 persones participen a la I Cursa i Pedalada BTT de l'Arboç

El primer récord del circuit 33k ha estat per Pedro Del Pozo López amb Bicicleta elèctrica (Ebike) amb un temps d’1 hora 17 minuts i 43 segons

Actualitzada 18/12/2018 a les 13:22

La Cursa i Pedalada BTT Vila de l’Arboç, celebrada el passat diumenge, ha comptat amb gairebé 400 participants en la seva primera edició. Ciclistes vinguts d’arreu del territori català van competir per endur-se en premi d’aquesta nova cursa que transcorre per camins i carrers de l’Arboç i va comptar amb 70 voluntaris per garantir el seu correcte desenvolupament.Tant el circuit de 21 k com el de 33k presentaven un nivell de dificultat mitjà però demanaven molt bona tècnica per poder-lo executar amb velocitat. El primer récord general del circuit de 33k ha estat per Pedro Del Pozo López amb Bicicleta elèctrica (Ebike) amb un temps d’1 hora 17 minuts i 43 segons.Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Arboç es valora molt positivament l’èxit d’organització i participació en aquesta primera edició i es dona per fet que hi haurà una segona.A continuació podeu consultar els podis:1- Albert Planas Marquez 1:19:182- Pere Joan Roig Gomà 1:21:263- Jordi Galofré Vicente 1:21:521- Nerea Marfil Boladeras 1:44:222- Laila Al Bakali 1:55:033- Susana Valera Serramià 1:57:041- Joan Jiménez Nualart 0:48:092- Toni Gomez-Alvarez Nuno 0:50:523- Xavier Costa Batlle 0:50:581- Jessica Shull 1:03:142- Andrea Cabrerizo Villas 1:10:553- Xènia Espiña Fernández 1:10:56Tots els resultats es poden consultar en aquest enllaç.