Figueroa Vázquez pel Mallorca-Nàstic i Pulido Santana en el Reus-Osasuna

La Federació va anunciar els col·legiats de la darrera jornada de l’any a Segona Divisió A

Actualitzada 18/12/2018 a les 20:02

Jorge Figueroa Vázquez és l’àrbitre que dirigirà el Mallorca-Nàstic de Tarragona d’aquest divendres, a les nou de la nit. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) també ha decidit que Juan Luis Pulido Santana sigui el col·legiat encarregat d’arbitrar el Reus-Osasuna del diumenge 23 de desembre a les dotze del migdia.Figueroa Vázquez, que afronta enguany la seva setena temporada a la Segona Divisió A, encara no ha participat en cap partit en el qual el Nàstic n’hagi estat protagonista. Amb 38 anys, el sevillà té una mitjana de 4,47 targetes grogues per enfrontament, mentre que la mitjana de vermelles és de 0,11 per duel. Va ser el col·legiat de la golejada que va encaixar el Reus a Oviedo (3-0).Per la seva banda, Juan Luis Pulido Santana compta amb una mitjana de 4,59 targetes grogues per duel dirigit, i de 0,27 vermelles. El Reus ja ha jugat un partit amb l'àrbitre de Las Palmas de Gran Canària com a responsable arbitral. Va ser el de la setena jornada de Lliga, a l’Estadi de los Juegos Mediterráneos, on els de la capital del Baix Camp van caure per 2-0. Dels nou enfrontaments que ha dirigit, vuit han acabat amb victòria de l’equip que jugava com a local.