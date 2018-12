El Nàstic s'ha passat gairebé set mesos sense guanyar lluny de casa

Els números de l’equip tarragoní fora del Nou Estadi aquesta temporada són realment pobres, on només ha sumat sis punts

El Nàstic va tornar a somriure després d’una victòria molt treballada i que va arribar gràcies a la capacitat de decisió d’un Luis Suárez que va enviar al fons de la xarxa la primera esfèrica que va tocar. Aquest gol té molta més importància del que sembla, ja que significa la primera victòria del Nàstic lluny del Nou Estadi des de gairebé fa set mesos.Els números dels tarragonins al llarg d’aquesta temporada han estat realment pobres, però s’han accentuat en l’apartat de duels disputats fora de casa. Per a trobar un triomf a domicili del Nàstic en el campionat de Lliga de Segona Divisió A cal remuntar-se fins a finals de la passada temporada.Un dels equips que ara triomfa a la categoria reina del futbol espanyol, el Huesca, va veure com el conjunt que llavors entrenava José Antonio Gordillo s’emportava els tres punts gràcies a un 0-1 que va ajudar molt al Nàstic a continuar sent equip professional. Des de llavors, sense notícies en el caseller de victòries fins aquest diumenge, quan l’equip d’Enrique Martín va tornar a veure la llum fora del Nou Estadi, en derrotar a l’Extremadura per la mínima (0-1).Aquesta temporada, han hagut de passar divuit jornades de Lliga per poder assistir al primer triomf dels grana fora de casa. Nou partits jugats a domicili que s’han saldat amb una victòria, dos empats i fins a sis derrotes. Un mal resultat al Francisco de la Hera hauria suposat tota una catàstrofe per a un equip que gairebé hauria optat per llençar la tovallola veient el que li ve amb el partit a Mallorca i 22 duels més que podrien haver estat tot un suplici per a jugadors, directiva i aficionats.L’Estadi Municipal de Reus i el Ramón de Carranza de Cádiz han estat les dues úniques places on el Nàstic havia puntuat fins ara, tret de la pròpia. Sengles empats a un gol en la sisena i en la vuitena jornada contrasten amb les derrotes patides a Gijón, Las Palmas, Lugo, Albacete, Màlaga i Sòria.En una classificació en la qual tan sols comptessin els punts sumats fora de casa, el Nàstic seguiria descendint a Segona Divisió B, però ho faria com a dinovè classificat. El triomf a Almendralejo, a banda de servir per a donar ales als d’Enrique Martín, ha ajudat a què els números del Nàstic fora de casa millorin sensiblement.Ara mateix, són cinc els punts que ha sumat el Nàstic com a visitant, els mateixos que Tenerife, i Numancia i dos més que el Córdoba. Ara bé, d’entre aquests quatre equips, l’únic que ha aconseguit un triomf lluny de la seva zona d’actuació ha estat el quadre tarragoní, ja que la resta ha comptat els seus punts per empats.L’equip grana té una gran oportunitat de sortir d’aquesta hipotètica zona de descens com a visitant si és capaç d’encadenar un altre bon resultat aquest divendres. I és que, capritxos del calendari, el Nàstic torna a jugar aquesta setmana fora de casa. Ho farà a Mallorca, contra un equip de vells coneguts capitanejat per l’estimat i enyorat Vicente Moreno i seguit de futbolistes que han passat per Tarragona com Manolo Reina, Xisco Campos, Ferran Giner, Lago Júnior o Álex López. Serà el moment de comprovar si el triomf a Extremadura va ser flor d’un dia o si, per contra, va ser el principi d’alguna cosa.