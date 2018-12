Tres esportistes de Vila-seca guanyen les 24 hores d'Ultrafons en pista de Barcelona

Amb un total de 236.28 km recorreguts, es van proclamar guanyadors de la categoria 24 hores parelles

Els corredors Benito Manzanares i Samuel Solís, recolzats per Josep Vallverdú, s’han proclamat, aquest cap de setmana, vencedors de les 24 hores d’Ultrafons en pista que s’han celebrat a les pistes barcelonines de Can Dragó. Els atletes de Vila-seca van recórrer un total de 236,28 km, aconseguint així la victòria en la categoria de parelles.La cursa tenia un fons solidari, ja que el 100% de la recaptació s’entregarà a la Fundació Nexe, que treballa per millorar la qualitat de vida de les famílies i els infants i joves amb pluridiscapacitat. Per la seva banda els atletes de Vila-seca van competir representant els Súper Herois d’Astafanias. Astafanias és una associació de famílies del Tarragonès que acull totes les discapacitats psíquiques, inclòs el TEA i l’X-Fràgil.