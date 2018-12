El pagament dels salaris pendents posa en pausa el serial del Reus

De moment, el club només ha realitzat la gestió per fer efectives les nòmines del primer equip roig-i-negre

Actualitzada 16/12/2018 a les 22:11

Indignació amb Oliver

El CF Reus Deportiu anunciava dissabte al migdia, unes hores abans del que hauria pogut ser el darrer partit de l’equip roig-i-negre a la Segona Divisió A, que procedia a fer efectiu pagament de les nòmines pendents als futbolistes del primer equip del club. Segons afirmava el comunicat emès per l’entitat reusenca, amb aquesta gestió queda garantida la continuïtat de l’equip a la competició.Aquest diari ja va avançar que Joan Oliver havia anunciat a la plantilla roig-i-negra en una reunió el passat dimecres que esperava poder complir amb el pagament dels salaris abans del partit de dissabte, i finalment, així va ser.Segons han confirmat al Diari Més fonts de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), el sindicat que tramitava la denúncia dels membres de la plantilla roig-i-negra contra el CF Reus per incompliment de contracte, el pagament dels sous pendents als jugadors atura automàticament el procés legal. Tot i això, per l’AFE l’anunci del club reusenc no és suficient, i és que l’entitat comprovarà durant el dia d’avui si realment s’han fet els ingressos corresponents en la seva totalitat. Si els tràmits han estat correctes, quedarà paralitzada la denúncia dels jugadors.De moment, però, el pagament dels salaris només s’ha fet efectiu a la plantilla del primer equip del CF Reus Deportiu, el cos tècnic i la resta de treballadors del club no entraven en l’operació de pagament que es va posar en marxa dissabte. Ara per ara, no hi ha cap informació oficial sobre la procedència dels diners que han servit per aturar la fuga de futbolistes, que probablement hauria significat la desaparició de l’equip roig-i-negre, i potser fins i tot del club.L’entorn del CF Reus confia que durant la setmana es vagi aclarint com queda realment la situació del club reusenc i també, que en els pròxims dies, es faci efectiu el pagament de les nòmines a la resta de treballadors de l’entitat del Baix Camp.Dissabte abans del partit, tot i que el club ja havia anunciat que faria efectiu el pagament dels salaris als jugadors, un gran nombre de seguidors roig-i-negres es va aplegar davant de l’Estadi Municipal per fer evident el seu malestar per la gestió de Joan Oliver.En un manifest que es va llegir durant la concentració dels aficionats roig-i-negres, es retreia al propietari del CF Reus la falta de transparència, la seva poca implicació en l’àrea social del club, i la mala gestió que va portar el Reus a una situació límit amb l’impagament als futbolistes.