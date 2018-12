S'espera que demà la resta de la plantilla continuï cobrant nòmines

Actualitzada 17/12/2018 a les 19:41

Fins a deu jugadors del CF Reus han cobrat les seves nòmines, tal com ha pogut conèixer el Diari Més.Aquest dissabte, el club reusenc va emetre un comunicat en el qual especificava que ingressava els diners pendents als jugadors, que corresponien a les tres nòmines que no s'havien pagat.El fet és que, sigui pel motiu que sigui, ara mateix són una desena els futbolistes que han vist com els seus comptes corrents s'engreixaven amb els diners que tenien pendents del club.Aquest dimarts s'espera que la resta de futbolistes cobrin. Pel que fa al cos tècnic i als treballadors, la idea és que aquesta setmana el club liquidi el deute amb ells.