Alguns jugadors del Reus van cobrant, però el descontent continua

Futbolistes de la primera plantilla segueixen amb la idea de marxar en el mercat d’hivern després de tot el succeït i volen garanties

Actualitzada 17/12/2018 a les 12:46

Els darrers dies han estat frenètics a la capital del Baix Camp. Una muntanya d’emocions al CF Reus que sembla que havia vist el seu final, però no és així. Després de l’anunci del club reusenc, aquest dissabte, que havien ingressat als jugadors les nòmines pendents, encara hi ha un grup de futbolistes que ha deixat de creure en el projecte i que continua endavant amb la intenció de marxar en el mercat d’hivern.De moment, alguns jugadors han vist com el seu compte corrent ha crescut, ja que els han pagat tot el que els devien. De moment, però, no tots han cobrat, hi ha molts que no han vist ni un euro i, en principi, esperaran a demà per demanar les explicacions que creguin oportunes.Dins del vestidor hi ha opinions de tot tipus, però el que és cert és que, veient el que podia venir, i el que encara pot arribar, alguns futbolistes, molts d’ells molt importants per a l’equip i per al club, ja s’havien compromès amb altres entitats per canviar d’aires. Sempre, això sí, de forma verbal, ja que tots els afectats pels impagaments continuaven tenint contracte amb el CF Reus.Els futbolistes continuen a l’espera que algú del club els aporti alguna explicació i que els tres mesos pendents estiguin ingressats pel complet en els seus respectius comptes. La venda del club per part de Joan Oliver a inversors estrangers no ofereix les garanties desitjades als futbolistes, els quals tenen por que es torni a produir una situació similar. Són massa temporades cobrant tard i certs jugadors han dit prou.Segons ha pogut saber aquest diari, la sensació de la plantilla és que el club reusenc no posaria un mur infranquejable davant d’aquells jugadors que volguessin marxar. S’entén que la possible fuga de futbolistes és un dels temes que haurà tractat l’encara amo del club, un Joan Oliver que ha esperat fins el darrer sospir per fer el pas al costat que tant afició com jugadors i d’altres integrants del club demanaven.Aquesta setmana serà clau perquè tot es vagi posant a lloc. Primer, caldrà veure si els futbolistes cobraran la totalitat del que se’ls deu o si la intenció del club és una altra. Cal recordar que hi ha determinats jugadors als quals se’ls deu encara una prima de la temporada passada i, en principi, això també ho hauria d’assumir el nou inversor.La intenció dels jugadors era ben clara: van dir que ja n’hi havia prou de falses esperances i que volien marxar. Ho van declarar divendres, després de l’entrenament, en un acte posterior a la roda de premsa de l’entrenador, un Xavi Bartolo que la va encertar. Creia el tècnic que alguna cosa estava canviant, i així ha estat. La postura dels futbolistes, però, era ferma. Agraint molt el suport als treballadors, cos tècnic, ciutat i aficionats, deien adeu. Un adeu que semblava que es difuminaria amb el pagament de les nòmines, però que no ha estat així, ja que la situació al vestidor continua sent d’intranquil·litat.Joan Oliver parlarà. S’espera que pugui ser aquesta setmana, ja que l’encara oficialment màxim responsable del Consell d’Administració del CF Reus Deportiu ha d’explicar moltes coses. Ell ho sap i després de l’empat dels reusencs contra el Córdoba d’aquest dissabte (1-1) no va negar que donaria la cara.Ha de donar moltes explicacions. Abans, als jugadors, cos tècnic i treballadors però, després, a tothom, mitjançant els mitjans de comunicació. Oliver ha de justificar per què els jugadors han trigat tant a cobrar, tenint en compte que La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) aporta una gran quantitat dels pressupostos en conceptes de drets audiovisuals. A banda, també haurà d’explicar què succeeix amb els futbolistes que no van poder ser inscrits a principis de temporada. Els seus companys els consideren en igualtat de condicions i, per tant, han de tenir el mateix tracte de principi a fi. Oliver no s’ha negat mai a parlar i, tot i que la política de comunicació del club, imposada per ell mateix, sempre ha passat per la màxima discreció i per informar el mínim possible de les evolucions de l’entitat, sembla que no s’amagarà i que parlarà.Els futbolistes, que continuen a l’expectativa de tot el que pugui succeir, tenen festa avui i demà. Per tant, no tornaran a veure’s les cares sobre la gespa fins aquest dimecres, quan començaran a preparar la cita de diumenge, amb la qual finalitzaran l’any.Els de Xavi Bartolo mesuraran forces a partir de les dotze del migdia contra l’Osasuna, en un duel que podria servir-los per sortir de la zona de descens. Actualment, el Reus és dinovè, amb disset punts, i està empatat amb la zona de permanència.