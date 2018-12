Tornen a relacionar Jorge Mendes amb el CF Reus

L’entorn del portuguès hauria aportat el capital necessari per pagar les nòmines de jugadors i treballadors

Actualitzada 16/12/2018 a les 17:32

Jorge Mendes podria estar relacionat amb la paga de les nòmines dels jugadors i treballadors del CF Reus i la seva compra. Segons apunta el Mundo Deportivo, l’entorn del portuguès seria el futur propietari del club roig-i-negre. Tot i que no es coneix el nom concret del futur comprador, es dóna per segur que aquest és un home o grup de persones de confiança de Mendes. Entre d’altres, hi ha la possibilitat que sigui el màxim accionista del València, Peter Lim, segons informa el mitjà esportiu.El tècnic roig-i-negre, va demanar transparència en finalitzar el partit disputat ahir a la tarda contra el Córdoba. Bartolo demana que l’actual directiva doni tota la informació sobre el futur del Reus i considera prioritari la inscripció dels futbolistes sense fitxa, Yoda, Vítor, Tito i Cuenca, per a que puguin competir a la segona volta de la lliga.