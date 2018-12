Grangé havia dedicat més de trenta anys a treballar per al club roig-i-negre

El CF Reus Deportiu informava ahir, després del partit contra el Córdoba, d’una mala notícia per a tot l’entorn del club roig-i-negre. L’històric encarregat de material del primer equip reusenc, Pep Mari Grangé, que havia dedicat més de tres dècades a treballar per a l’entitat roig-i-negra, va morir ahir a l’edat de 70 anys.L’emblemàtic Pep Mari havia estat reconegut amb un acte l’estiu del 2017, abans del partit de presentació de la temporada passada que va jugar el CF Reus contra el Girona, amb una placa, com a mostra d’agraïment per la seva llarga trajectòria al servei dels colors de l’entitat reusenca.